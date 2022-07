Nach Goretzka-Schock: Laimer-Transfer rückt näher

Revierfoto via www.imago-images.de

Nach der Goretzka-Verletzung: Kommt Konrad Laimer zum FC Bayern?

Alarmstufe Rot beim FC Bayern! Der unerwartet lange Ausfall von Nationalspieler Leon Goretzka hat die Verantwortlichen des Rekordmeisters schwer getroffen. Plötzlich klafft im defensiven Mittelfeld eine Lücke, die geschlossen werden muss. Einen Plan gibt es offenbar schon.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstag berichtet, sieht sich der FC Bayern nach dem Ausfall von Leon Goretzka zum Handeln gezwungen. Es heißt, dass eine Verpflichtung von Leipzigs Konrad Laimer nun doch näher rückt.

Eine Einigung mit dem österreichischen Nationalspieler hatten die Münchner schon vor einiger Zeit erzielt, auch ein Angebot gab der FC Bayern für den Abräumer angeblich schon ab. Diese Offerte war den Sachsen allerdings nicht gut genug, um Laimer ein Jahr vor Ablauf des Vertrags ziehen zu lassen.

Somit deutete zuletzt alles darauf hin, dass der Rekordmeister den 25-Jährigen erst im Sommer 2023 bekommen würde. Die Goretzka-Verletzung hat die Vorzeichen aber offenbar schlagartig verändert.

Laut Romano seien die Verantwortlichen des FC Bayern "zuversichtlich", Laimer nun doch schon unter Vertrag nehmen zu können.

Vor allem Trainer Julian Nagelsmann, der den Österreicher aus der gemeinsamen Zeit bei RB Leipzig kennt, soll sich für den Transfer stark machen. Entsprechend werde ein neues Angebot "bald erwartet", berichtete der "Sky"-Journalist.

Wie hoch dieses Angebot sein wird, kann nur spekuliert werden. In der ersten Verhandlungsrunde sollen die Bayern eine Summe in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro geboten haben. In wie weit die Münchner die finanziellen Kapazitäten haben, ihre Offerte noch einmal zu erhöhen, ist nicht bekannt.

Allerdings hat der Rekordmeister in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt, dass die Millionen durchaus locker sitzen. Im europaweiten Ausgaben-Ranking ist der FC Bayern mit über 120 investierten Millionen bisher die Nummer eins.

Sportvorstand Salihamidzic erklärte bezüglich Laimer gegenüber "Sky": "Wir schauen mal, was geht!"