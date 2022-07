Enthüllt: FC Bayern reist wegen Wunschspieler nach Rennes

JB Autissier via www.imago-images.de

Der FC Bayern will Mathys Tel verpflichten

Der FC Bayern präsentiert sich auf dem Transfermarkt weiter äußerst umtriebig. Mit Mathys Tel haben die Münchner ein hochveranlagtes Talent aus der Ligue 1 an der Angel. Um den Offensivspieler von Stade Rennes loszueisen, treibt der deutsche Rekordmeister seine Bemühungen voran.

Wie "Sky" berichtet, sind die Kaderplaner des FC Bayern am Montagabend über Paris nach Rennes geflogen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic, FCB-Direktor Marco Neppe und Michael Gerlinger (Vice President Sports Business and Competitions) sollen sich mit an Board befunden haben.

Nach Informationen des TV-Senders will der Fußball-Bundesligist den Transfer noch in dieser Woche perfekt machen. Tel soll dem FC Bayern bereits seine mündliche Zusage gegeben haben. Folgerichtig müssen sich die Münchner nur noch mit Stade Rennes einigen.

"Sky" zufolge sei ein Gesamtpaket zwischen 20-25 Millionen Euro im Gespräch. Laut "L'Équipe" hat der deutsche Rekordmeister schon zwei Angebote abgegeben. Die erste Offerte soll sich auf zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen belaufen haben. Auch mit einem Gebot von zehn Millionen Euro plus zweistelliger Boni sei der FC Bayern bei den Franzosen abgeblitzt, heißt es.

Das Portal "fussballtransfers.com" mutmaßt, dass der Transfer letztlich für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro über die Bühne gehen könnte.

FC Bayern beobachtet den Markt

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn wollte sich angesprochen auf eine mögliche Verpflichtung des 17-Jährigen nicht in die Karten schauen lassen.

"Tel ist zweifellos ein unglaubliches Talent, aber wir sind ganz entspannt. Wir beobachten weiterhin den Markt und versuchen, den Kader ausgewogen zu halten", sagte der Münchner Funktionär gegenüber "Bild": "Dazu gehören natürlich auch Spieler, die sich noch entwickeln können, wenn ältere Spieler sie an die Hand nehmen."

Tel gilt als eines der größten Talente Frankreichs. Der U17-Europameister ist bis 2024 an Stade Rennes gebunden.