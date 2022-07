DFB-Frauen erkunden London trotz Rekordhitze

Hitij/Getty Images/DFB/Hitij/Getty Images/DFB/Hitij/Getty Images/DFB/

DFB-Frauen erkunden London per Boot

Bei Rekordhitze in London hat ein Teil des Frauen-Nationalteams am Rande der Fußball-EM eine Bootsfahrt auf der Themse unternommen.

Kapitänin Alexandra Popp, Marina Hegering, Tabea Waßmuth und Jule Brand nahmen an der Tour am Dienstagnachmittag teil, auch Teile des Trainerstabs um Martina Voss-Tecklenburg sowie Betreuerinnen und Betreuer waren an Bord.

Der Rest der Spielerinnen blieb zwei Tage vor dem EM-Viertelfinale gegen Österreich im Teamhotel in Brentford, die Teilnahme am Ausflug war auch angesichts der Wetterbedingungen optional. "Es ist ganz cool, hier mal alles von der Themse aus zu sehen. Die London Bridge war schon mal ein Highlight", sagte Innenverteidigerin Hegering noch während der Tour.

In London wurden am Mittag Temperaturen jenseits der 40 Grad gemessen. Bereits am späten Abend soll die Hitze stark nachlassen, für das Viertelfinale am Donnerstag (21:00 Uhr/ARD und DAZN) sind Temperaturen unter 30 Grad vorhergesagt.