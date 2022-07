Die neue Flexibilität des FC Bayern

IMAGO

Der FC Bayern bereitet sich auf die neue Saison vor

Matthijs de Ligt fehlt noch, Leon Goretzka länger. Beim ersten Bayern-Test liegt der Fokus auf den Lewandowski-Erben um Debütant Sadio Mané.

Für die weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie das Weiße Haus oder das Kapitol hatten die weit gereisten Bayern-Stars zunächst keinen Blick.

Während der neue Abwehrboss Matthijs de Ligt, den Präsident Herbert Hainer bei der offiziellen Verkündung der Verpflichtung am Dienstag als "absoluten Wunschspieler" pries, in München die letzten Formalitäten seines millionenschweren Transfers klärte, schüttelten seine künftigen Kollegen nach neun Stunden Flug im fernen Washington ihre müden Beine auf dem Platz aus.

Was von Debütant Sadio Mané und Co. vom ersten Test an gegen DC United am Donnerstag (1:30 Uhr MESZ) verlangt wird, machte Oliver Kahn in der US-Hauptstadt noch einmal unmissverständlich klar.

"Vom FC Bayern wird immer erwartet, dass er alles gewinnt", betonte der Vorstandsvorsitzende. Die Konkurrenz schlafe nicht, "überall verstärken sich die Klubs, das Rennen hört ja nicht auf". Die neuen Superstars wie Mané und de Ligt brauche es, um "die etablierten Kräfte herauszufordern" und "an der Spitze zu bleiben", auch in Europa.

Und so ist Trainer Julian Nagelsmann gefordert, in der Stadt der einstigen Champions Washington Capitals (Eishockey), Commanders (Football), Wizards (Basketball) oder Nationals (Baseball) eine titelhungrige Fußball-Mannschaft zu formen. Ab Mittwoch auch mit dem am Dienstag unverzüglich nachgereisten de Ligt, aber ohne den am Knie operierten Leon Goretzka. Und vor allem: Ohne den zum FC Barcelona gewechselten Weltfußballer Robert Lewandowski.

Mané beim FC Bayern im Fokus

Der Fokus liegt vor allem auf Mané, der gegen MLS-Klub DC United debütieren wird. "Er ist von Anfang an da, das zeigt, dass er ein Weltklassespieler ist", lobte Kapitän Manuel Neuer den neuen Stürmerstar: "Er versteckt sich nicht, er ist sich nicht zu schade, Extra-Meter zu gehen. Es wird uns allen viel Spaß machen, ihn in den nächsten Jahren beim FC Bayern zu sehen."

Aber wie verändert sich mit dem 30-Jährigen das Spiel? Mit Mané als Lewandowski-Ersatz sei man "unberechenbarer", sagte Neuer. Auch Nagelsmann ist "guter Dinge". Aus seiner eigenen Erfahrung als früherer Abwehrspieler wisse er, dass es "nie so leicht ist, wenn du viele so rumschwirrende Spieler hast, die schwer zu kontrollieren sind".

In Mathys Tel (17/Stade Rennes), den Kahn als "super-starkes Talent" lobte, soll ein weiteres freies Radikal dazukommen - Sportvorstand Hasan Salihamidzic flog daher am Dienstag nach Frankreich. "Was die Offensive anbelangt, haben wir viele Möglichkeiten", meinte Kahn und mahnte mit Blick auf weitere Zugänge: "Wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht überziehen. Das muss alles sinnvoll sein."

Laimer könnte Goretzka beim FC Bayern ersetzen

Wie die ebenfalls geplante Verpflichtung von Konrad Laimer. Der Leipziger könnte Goretzka ersetzen, der den Saisonstart verpassen wird, nach dem "anfänglichen Schock" aber am Dienstag lächelnd aus dem OP-Ort Innsbruck grüßte. Es gehe ihm "sehr gut", versicherte der Nationalspieler.

Oder wie der bis zu 80 Millionen Euro teure de Ligt, den Kahn wie Neuer mit Lob überschütteten. Der 22-Jährige führe gerne, sagte Kahn, sei lautstark und sehr präsent - der gesuchte Chef.

Als solcher bringe der Niederländer, der für fünf Jahre unterschrieb, einen "Tick mehr Stabilität" rein und sei "genau dieser wichtige Mosaikstein", den man brauche. Neuer schwärmte von der "Ausstrahlung" seines neuen Vordermanns und verglich ihn mit dem früheren Abwehrchef David Alaba, den die Bayern so schmerzlich vermissen.

Über Abgänge in der nun überbesetzten Defensive denke man "im Moment nicht nach", meinte Kahn. Es gebe schließlich "nichts Besseres, als flexible Spieler zu haben". Egal ob vorne oder hinten.