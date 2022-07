"Weiß das einzuschätzen": Salihamidzic reagiert auf Kritik

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Hasan Salihamidzic kommt beim FC Bayern in Fahrt

Mit der Verpflichtung von Matthijs de Ligt hat der FC Bayern den nächsten spektakulären Transfer eingetütet. Nachdem Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor wenigen Monaten noch bei vielen Münchner Fans in der Kritik stand, erhält der Kaderplaner mittlerweile viel Lob. Der Vereinsfunktionär ist um eine sachliche Einordnung bemüht.

"Ich glaube genauso wie vorher nicht alles schlecht war, ist jetzt nicht alles gut", sagte Salihamidzic gegenüber "Sky": "Ich weiß das einzuschätzen. Wer mich kennt weiß, dass ich sehr bodenständig bin. Ich kann gut mit der einen aber auch mit der anderen Seite umgehen."

Ihm persönlich sei es wichtig, "dass die Fans wissen, dass wir alles, was wir tun, für den FC Bayern machen", versicherte der 45-Jährige. "Wir machen es für unsere Mannschaft und für den größtmöglichen Erfolg. Manchmal erlauben das eben die Situationen, die der Markt hergibt, teilweise passt die finanzielle Situation nicht. Doch manchmal ist es möglich, dass einige Sachen aufgehen. Und deswegen sind wir in dieser Zeit ganz gut drauf", so Salihamidzic weiter.

Mit den Verpflichtungen von Matthijs de Ligt, Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui konnte der FC Bayern in der laufenden Transferperiode viele prominente Namen an die Isar locken.

"Wir versuchen, die Mannschaft so gut wie möglich zu machen", erklärte Salihamidzic die Münchner Strategie: "Wenn wir Gespräche geführt haben, haben wir versucht, die Spieler zu überzeugen, zu unserem Klub zu kommen. Die Mannschaft ist sehr gut, hat eine gute Struktur und ein gutes Alter. Die Spieler, die wir gefragt haben und die wir wollten, haben sich für uns entschieden und darüber sind wir froh."

Laimer zum FC Bayern? Das sagt Salihamidzic

Mit Mathys Tel (Stade Rennes) und Konrad Laimer (RB Leipzig) könnten noch zwei weitere Akteure zum FC Bayern wechseln.

Bezüglich Mittelfeldmann Laimer erklärte Salihamidzic: "Wir müssen schauen, dass wir jetzt die letzten Details aus den anderen Transfers durchbekommen. Bei allem anderen werden wir sehen, was geht."