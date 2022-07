Deshalb erhielt der FC Bayern bei de Ligt den Zuschlag

Alberto Gandolfo via www.imago-images.de

Matthijs de Ligt trägt ab sofort das Trikot des FC Bayern

Matthijs de Ligt ist der jüngste Neuzugang des FC Bayern. Der Innenverteidiger kommt von Juventus Turin in die Fußball-Bundesliga. Dabei hatte der Niederländer wohl auch andere Wechsel-Optionen. Trotzdem kam für den designierten Abwehrchef nur München infrage.

Schon 2019 beschäftigte sich der FC Bayern mit Matthijs de Ligt, doch damals zog es den Defensivspezialisten noch von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. Nun hat es für den deutschen Rekordmeister im zweiten Anlauf geklappt, der 22-Jährige wurde mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet.

"Vor drei Jahren gab es tatsächlich schon viele Gespräche, auch mit anderen Klubs", blickte de Ligt im "Bild"-Interview noch einmal zurück: "Am Ende ging ich zu Juventus und bin dankbar, dass ich diesen Schritt zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Aber seither gab es tatsächlich immer wieder Gespräche zwischen Mino (Berater Raiola, im April 2022 gestorben, Anm.d.Red.) und Hasan, der sich immer nach mir erkundigte. So war die Beziehung zwischen Bayern und mir immer da."

Allerdings soll der FC Chelsea in diesem Sommer ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspieler gehabt haben. Doch der FC Bayern erhielt die Zusage.

Louis van Gaal fand gute Worte zum FC Bayern

"Mich hat sehr beeindruckt, dass die gesamte Bayern-Führung mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, dass mich der Verein unbedingt will", begründete de Ligt seine Entscheidung: "Es hat einfach alles gepasst. Julian Nagelsmann ist zudem ein Trainer, der bewiesen hat, dass er junge Spieler gut zu entwickeln versteht. Und ich sehe mich immer noch als jungen Spieler, der sich verbessern will. Fußball steht bei meiner Entscheidung an erster Stelle."

Im Sommer habe de Ligt mit Bondscoach und Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal über seine sportliche Zukunft gesprochen. "Er fand nur gute Worte zu diesem Klub, lobte die Philosophie und sagte mir: Wenn du zu Bayern gehst, wirst du es lieben", verriet der Innenverteidiger über seinen Austausch mit dem 70-Jährigen.