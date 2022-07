IMAGO/David Rosenblum/Icon Sportswire

Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona

Robert Lewandowski gibt sich versöhnlich. Nach seinem Abgang zum FC Barcelona schwärmte der Weltfußballer von den Qualitäten des FC Bayern in der Offensive. Er ist der Meinung, dass sein Ex-Klub keinen neuen Stoßstürmer benötigt.

"Ich glaube, der FC Bayern hat so viele talentierte Offensivspieler, dass es nicht zwingend eine Nummer neun, einen echten Mittelstürmer braucht! Der Angriff des FC Bayern ist überragend besetzt, sie können das sehr gut managen, auch ohne einen Eins-zu-eins-Ersatz für mich", sagte Robert Lewandowski der "Sport Bild".

Er sieht in seinem Wechsel nach Barcelona gar einen Vorteil für die Münchner: Die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann könne nun "variabler spielen, eine neue Identität entwickeln", so der 33-Jährige. Neben Neuzugang Sadio Mané, der vom FC Liverpool kam, und dem mit einem neuen Vertrag ausgestatteten Nationalspieler Serge Gnabry habe Bayern viele weitere Optionen.

"Es gibt dazu Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala: Die Spieler bekommen mehr Verantwortung für das Toreschießen und können in dieser Rolle wachsen", sagte Lewandowski. "Sie werden auf noch bessere Werte kommen, mehr Tore erzielen." Der Angreifer ist sicher, dass "Julian Nagelsmann viele Ideen hat", wie er künftig spielen lässt.

Robert Lewandowski: "Das hört sich abgedroschen an, aber ..."

Auf seine Zeit beim FC Bayern blickt Robert Lewandowski nun mit großer Dankbarkeit zurück. Die vergangenen Wochen, in denen er seinen Abgang mit öffentlichen Aussagen forcierte, sind vergessen. "Ich habe zwölf Jahre in Deutschland gelebt, acht Jahre bei Bayern München gespielt. Ich kann mit ruhigem Gewissen und klarem Herzen sagen: Ich habe alles für den Verein gegeben, was in meiner Macht stand. Diese Geschichte wird für immer bleiben, ich werde das nie vergessen", so der Nationalmannschaftskapitän Polens.

Er habe in München "nicht nur Kollegen, sondern Freunde gefunden, mit denen ich in Kontakt bleiben möchte". Dass er die Bayern dennoch unbedingt verlassen wollte, lag dem Weltfußballer zufolge daran, dass er "den nächsten Schritt" in der Karriere gehen wollte. "Das hört sich abgedroschen an, aber ich wollte nicht in zehn Jahren vor dem Spiegel stehen und mir sagen: Ich habe nicht alles aus meiner Karriere herausgeholt, ich habe mir diesen Traum der spanischen Liga nicht erfüllen können."