Gewinner und Verlierer beim FC Schalke 04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Frank Kramer geht mit einem XXL-Kader in seine erste Saison auf Schalke.

Der FC Schalke 04 ist nach nur einem Jahr in die Bundesliga zurückgekehrt, für das Ziel Klassenerhalt wurde der Kader erneut runderneuert. Doch der neue Trainer Frank Kramer machte schon früh deutlich, seine Probleme mit dem XXL-Kader zu haben. In der Vorbereitung haben sich nun die ersten Gewinner und Verlierer herauskristallisiert.

"Je größer die Gruppe, desto länger braucht man, um sich zu finden." Schalkes neuer Coach Frank Kramer sieht den aufgeblähten Kader in der Vorbereitung der Königsblauen durchaus kritisch. Im Trainingslager im österreichischen Mittersill musste Kramer den Trainingsalltag mit über 30 Spielern meistern.

Sportdirektor Rouven Schröder ist gefordert: Für die Bundesliga-Rückkehr hatte er elf Neuzugänge präsentiert, nun muss der Manager den königsblauen Kader deutlich ausdünnen. In der durchwachsenen Vorbereitung mit zuletzt drei sieglosen Partien - darunter einem 1:3 gegen den SV Meppen - fielen einige Spieler ab, andere überzeugten.

Die Gewinner der bisherigen Schalker Vorbereitung:

Maya Yoshida

Der Innenverteidiger wurde ablösefrei von Sampdoria Genua verpflichtet und ist der potenzielle neue Abwehrchef. In den Testspielen gegen Salernitana (0:0) und den FC Augsburg (1:1) stand er bereits in der Startelf. Yoshida ist Kapitän der japanischen Nationalmannschaft - Gruppengegner der DFB-Elf bei der WM - und spielte unter Trainern wie Claudio Ranieri in Genua, zuvor bei Southampton unter Ralph Hasenhüttl. Seine Erfahrung wird gerade in der Bundesliga unverzichtbar sein.

Sebastian Polter

Für den 31-jährigen Stürmer, der in der Vorsaison zehn Tore für den VfL Bochum erzielte, legte Schalke 1,5 Millionen Euro auf den Tisch. Fünf Tore gelangen Polter in den Vorbereitungsspielen. "Polti ist eine Abrissbirne", so sieht Trainer Kramer den wuchtigen Stürmer.

Selten filigran, ist er jemand, der immer unterwegs ist und Räume schafft. Und ein Typ, der generell nach Gelsenkirchen passt. Ob er auch zu Simon Terodde passt, wird sich noch herausstellen. In der Vorbereitung setzte Kramer bereits auf die Doppelspitze aus dem gesetzten Torjäger und dem Neuzugang. Polter unterstützt diese Lösung: "Fakt ist, Simon und ich sind sehr erfahren und können uns gut ergänzen. Dazu gehört eine gewisse Spielintelligenz, die wir beide mitbringen."

Tom Krauß

Das 20-jährige Mittelfeldtalent kam auf Leihbasis von RB Leipzig und wurde nach einer starken Saison beim 1. FC Nürnberg (31 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen) von einigen Vereinen umworben. Der gebürtige Leipziger wurde bei RB ausgebildet und spielte unter Frank Kramer bereits in der U18-Nationalmannschaft.

"Tom war mein Kapitän. Er erkennt sowohl defensiv als auch offensiv gefährliche Situationen und ist so in der Lage, zu agieren, statt nur zu reagieren. Schon damals war er jemand, der Verantwortung übernimmt und vorangeht", stellt Kramer dem Neuzugang ein hervorragendes Zeugnis aus. In den letzten beiden Testspielen startete Krauß im zentralen Mittelfeld, dieses Vertrauen dürfte er von Kramer auch in den ersten Saisonspielen bekommen. Interessanter Nebenaspekt: Hält Schalke die Klasse in der Saison 2022/23, greift eine Kaufpflicht für Krauß in Höhe von drei Mio. Euro.

Danny Latza

Der etatmäßige Kapitän hat eine enttäuschende Saison hinter sich. Mit einer Knieverletzung fiel er lange aus, musste sich im Frühjahr am Blinddarm operieren lassen und infizierte sich dann noch mit dem Corona-Virus. In seinen 15 Saisonspielen merkte man dem Routinier seine fehlende Spielpraxis an.

Nun ist er wieder der Alte und präsentierte sich auf dem Platz ganz anders: kampfstark und voller Tatendrang. "Ich mag Trainingslager", sagte er in der Vorbereitung. Das sah man Latza auch an. Mit der Erfahrung von 155 Bundesligaspielen ist er ein wichtiger Faktor für Kramer und kann die junge Generation im Mittelfeldzentrum führen.

Die Verlierer der bisherigen Schalker Vorbereitung:

Victor Pálsson

Der Isländer war einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zurück in die Bundesliga, trug häufig die Kapitänsbinde und war in seiner ersten Saison in Königsblau bereits ein Kommunikator auf und neben dem Platz. Warum ist er nun einer der Verlierer?

Bereits in der Vorsaison verlor er gegen Saisonende seinen Stammplatz, im defensiven Mittelfeld ist er aktuell in der Hierarchie hinter Danny Latza, Tom Krauß und womöglich auch Florian Flick zurückgefallen. Zudem soll eine Anfrage aus der US-amerikanischen MLS vorliegen. Rouven Schröder zeigt sich gesprächsbereit: "Sollte der Wunsch von seiner Seite entstehen, einen anderen Schritt zu gehen, dann wird man sich unterhalten."

Marius Bülter

Zehn Tore und elf Vorlagen standen am Ende der vergangenen Saison auf dem Konto des offensiven Außen, der 29-Jährige trat dabei zumeist als Sturmspitze oder hängende Spitze neben Torjäger Terodde in Erscheinung. Seine erste Saison auf Schalke darf man durchaus als gelungen bezeichnen.

Bei den Fans ist Bülter beliebt, das Vertrauen von Trainer Kramer genießt er jedoch (noch) nicht. Beim Test zuletzt gegen den FC Augsburg (1:1), der als erste Standortbestimmung galt, bekamen Terodde und Polter als Doppelspitze den Vorzug. Mit Linksaußen Tobias Mohr, von 1899 Heidenheim verpflichtet, hat Bülter zusätzliche Konkurrenz bekommen. Sein Stammplatz steht auf der Kippe.

Marcin Kaminski

In der Aufstiegssaison war der gebürtige Pole gesetzt, nun droht dem 30-Jährigen die Bank. Neuzugang Maya Yoshida wird als Abwehrchef in die neue Saison gehen. Bleibt der junge Malick Thiaw auf Schalke, winkt dem deutschen U21-Nationalspieler der Stammplatz neben dem Japaner in der Zentrale.

Kaminski hielt die Abwehr zwar in der Aufstiegssaison zusammen, hatte aber mit 54 Prozent eine eher bescheidene Zweikampfbilanz. Dem 20-jährigen Thiaw hingegen, der 61 Prozent seiner Duelle gewann, könnte bei einem Verbleib die Zukunft gehören.

Lars Wiedemann