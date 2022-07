Voss-Tecklenburg vor EM-Viertelfinale selbstbewusst

IMAGO/Eibner/Memmler

Die DFB-Frauen wollen ins EM-Halbfinale

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht das EM-Viertelfinale gegen Österreich nach der makellosen Gruppenphase mit reichlich Selbstvertrauen an.

"Ich bin sehr entspannt, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir eine gute Leistung bringen", sagte Voss-Tecklenburg vor dem ersten K.o.-Spiel des achtmaligen Europameisters am Donnerstag (21 Uhr/ARD und DAZN) in Brentford.

Großes Ziel ist schließlich das Finale am 31. Juli in Wembley. "Wir haben hier noch etwas vor", bekräftigte die 54-Jährige: "Wenn wir scheitern, scheitern wir an uns. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen."

Das mit 13 aktuellen Bundesliga-Spielerinnen gespickte ÖFB-Team werde als EM-Halbfinalist von 2017 ganz sicher nicht unterschätzt, versicherte die Bundestrainerin: "Wir wissen: Es braucht von uns alles, weil der Gegner alles geben wird."

Der zweimalige Weltmeister Deutschland will nach dem Viertelfinal-Aus bei der vergangenen EM und WM erstmals seit Olympiagold 2016 wieder bei einem großen Turnier ins Halbfinale. Gegner wäre dort am kommenden Mittwoch der Sieger des Duells zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande.

Personell kann die Bundestrainerin wohl fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Fragezeichen steht hinter Torjägerin Lea Schüller nach überstandener COVID-19-Erkrankung, Ersatztorhüterin Almuth Schult musste am Mittwoch weiter wegen eines Infektes pausieren, Corona-Tests fielen aber negativ aus.