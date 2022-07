Barca unterläuft kuriose Lewandowski-Panne

IMAGO/David Rosenblum/Icon Sportswire

Nach Abschied vom FC Bayern: Robert Lewandowski legt bei Barca los

Der FC Barcelona ist im Lewandowski-Fieber. Nach einem monatelangen Transferpoker konnten die Katalanen den Weltfußballer letztlich doch vom FC Bayern loseisen. Allerdings waren die Barca-Fanshops wohl nicht auf den Deal vorbereitet.

Die Verpflichtung von Robert Lewandowski weckt rund um den FC Barcelona große Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr in die europäische Fußball-Spitze. Viele Fans wollen sich aktuell ein Trikot des 33-Jährigen kaufen. Das Problem: Im Fanshop im Camp Nou können die Wünsche momentan wohl nicht mehr erfüllt werden.

Wie der Sender "Telemadrid" und andere spanische Medien berichten, kann Barca keine Lewandowski-Trikots beflocken, da der Buchstabe "W" fehlt. Im Internet kursiert ein Video, das die kuriose Situation zeigt.

Im Spanischen kommt der Buchstabe "W" nicht so häufig vor. Dennoch verwundert die Trikot-Panne, hat der FC Barcelona doch seit Monaten an der Verpflichtung Lewandowskis gearbeitet.

Lewandowski bei Barca noch in der Zuschauerrolle

Der Superstar ist nach seinem Abschied vom FC Bayern inzwischen zur Barca-Mannschaft gestoßen. Der spanische Erstligist befindet sich derzeit auf USA-Reise. Beim 6:0-Sieg im Testspiel gegen Inter Miami war Lewandowski noch Zuschauer. Doch schon bald dürfte der Pole das Trikot des FC Barcelona auf dem Platz tragen.

"Ich bin endlich hier und sehr glücklich. Die letzten Tage waren sehr lang, aber am Ende ist der Deal abgehakt und ich kann mich auf ein neues Kapitel und eine neue Herausforderung in meinem Leben fokussieren", hatte der Torjäger in seinem ersten Interview für den Verein gesagt.

Beim FC Bayern kam der Wechsel standesgemäß weniger gut an. Sportvorstand Hasan Salihamidzic teilte im "Zeit"-Magazin gegen den Mittelstürmer aus.

Er habe dafür kein Verständnis, "wirklich null Komma null – und das nicht nur, weil ich alle meine Verträge als Spieler selbstverständlich erfüllt habe", erklärte der 45-Jährige: "Ich hätte das als Spieler intern und für mich geklärt und meinen Vertrag erfüllt."