Karriereende in Dortmund? BVB-Star lässt aufhorchen

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Gregor Kobel (l.) wechselte vom VfB Stuttgart zum BVB

Gregor Kobel ist bei Borussia Dortmund nach nur einer Saison nicht mehr aus dem Tor wegzudenken. Zwar besitzt der Schweizer beim BVB noch einen langfristigen Vertrag bis 2026, dennoch denkt der Schlussmann schon einen Schritt weiter.

In der abgelaufenen Saison war Gregor Kobel noch einer der besten Dortmunder. Insgesamt enttäuschten die Schwarz-Gelben aber, weshalb Ex-Trainer Marco Rose am Ende der Spielzeit seinen Hut nehmen musste.

"Das kam für mich sehr überraschend, ich war schon im Urlaub, habe es da erfahren", blickte Kobel im "WAZ"-Interview auf die Entlassung zurück: "Ich habe gerne mit Marco Rose zusammengearbeitet, doch das gehört dazu."

Inzwischen steht Edin Terzic wieder beim BVB an der Seitenlinie. "Er macht das bislang gut, führt viele Einzelgespräche", sagte Kobel über den alten, neuen Coach.

Terzic wird sich bei den Westfalen besonders um die Defensivarbeit kümmern müssen, kassierte der BVB in der vergangenen Bundesliga-Saison doch ganze 52 Gegentore. "Das kotzt mich als Torhüter an", sagte Kobel zur Anfälligkeit in der Hintermannschaft: "In Augsburg habe ich auch sehr viele Gegentore kassiert, das war richtig ekelhaft."

"Wenn ich meine ganze Karriere hier verbringe ..."

Auf den 24-Jährigen war bei der Borussia bislang Verlass. So etablierte sich der Eidgenosse in seiner ersten Saison in Dortmund gleich als Nummer eins und ist auch für die kommende Spielzeit gesetzt.

Kobel selbst fühlt sich beim Revierklub "superwohl" und denkt sogar schon einen Schritt weiter: "Wenn ich meine ganze Karriere hier verbringe, dann bin ich sehr happy."

Er selbst könne "noch viel dazulernen". "Je mehr ich erlebe, desto besser werde ich. Bis ich so alt bin, dass ich die Handschuhe an den Nagel hängen muss. Zum Glück kann man als Torhüter, wenn alles gut läuft, aber sehr lange spielen", erklärte Dortmunds Keeper.