Haaland kündigt Debüt gegen den FC Bayern an

IMAGO/PA Wire

Erling Haaland wird sein City-Debüt gegen den FC Bayern feiern

Gegen keinen anderen Klub bestritt Erling Haaland so viele Pflichtspiele wie gegen den FC Bayern. In sieben Partien ging der Norweger sieben Mal als Verlierer vom Platz. Das könnte sich bald ändern - zumindest in einem Freundschaftsspiel, seinem ersten als Spieler von Manchester City.

Die Bilanz ist ernüchternd. Zwar erzielte Erling Haaland in sieben Spielen gegen den FC Bayern fünf Tore, mit dem BVB verlor der Angreifer allerdings jedes einzelne. Mit seinem neuen Klub Manchester City kommt es in der Nacht zum Sonntag (24. Juli, 1 Uhr deutscher Zeit) zum schnellen Wiedersehen mit dem deutschen Serienmeister.

Nach dem 2:1-Sieg über den mexikanischen Klub América in Houston treffen die Skyblues in wenigen Tagen in Green Bay auf Julian Nagelsmanns Münchner. Erstmals mit von der Partie ist dann auch Erling Haaland.

Der Norweger, der im Sommer für 60 Millionen Euro vom BVB gekommen war, saß beim ersten Test noch über 90 Minuten auf der Bank. Auch wenn Haaland offiziell auf dem Spielberichtsbogen stand, machte er in Kapuzenpulli und Shorts nicht den Eindruck, als würde er mitwirken können.

Guardiola: "... dann wird Haaland nicht zu stoppen sein"

Eine kleinere Verletzung ohne Anlass zur Sorge sei der Grund für die Pause gewesen, erklärte Teammanager Pep Guardiola im Anschluss. Haaland selbst verkündete am Donnerstag, seinem 22. Geburtstag, via Twitter, dass er sein Debüt im City-Dress gegen den FC Bayern geben werde - womöglich gekrönt vom ersten Sieg gegen den Rekordmeister.

Thanks! Debut vs Bayern Inshallah 🙌🏻 https://t.co/iH6SoWljqJ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) 21. Juli 2022

Dieser Moment wird von den Fans des englischen Meisters mit Spannung erwartet. Der Norweger soll das fehlende Puzzlestück sein, dass City bislang für internationale Titel fehlte. Auch Guardiola traut seinem Schützling einiges zu: "Wenn er richtig fit ist und sein Potenzial ausschöpft, wird er nicht zu stoppen sein", erklärte der Spanier.

Druck verspürt Haaland unterdessen nicht, wie sein City-Teamkollege Jack Grealish verriet. "Er sagte zu mir: 'Ich habe nur halb so viel gekostet wie du, also habe ich nicht den Druck'", sagte der englische Nationalspieler mit einem Grinsen. Grealish war im vergangenen Sommer für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa nach Manchester gewechselt.

"Es gibt immer riesige Erwartungen, damit muss man heutzutage umgehen. Ich denke, wenn er [Haaland] eine Chance vergibt, werden die Leute immer etwas zu meckern finden. Daran musste ich mich auch zuerst gewöhnen", gestand der 26-Jährige.