Schalke bricht Training ab - Transfer steht bevor

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Amine Harits Zukunft ist weiter ungewiss, Can Bozdogan (r.) geht wohl zurück zu Besiktas

Der XXL-Kader stellt den FC Schalke 04 dieser Tage vor Probleme. Mehr als 30 Spieler präsentierten sich im Trainingslager, mehrere Akteure sollen und müssen noch abgegeben werden. Bei einem Verkaufskandidaten könnte es jetzt ganz schnell gehen.

Am Mittwoch rückten die Sorgen um fehlende Abnehmer für eine Reihe an Stars mit millionenschweren Verträgen kurzzeitig in den Hintergrund. Denn das Training der Knappen im österreichischen Mittersill musste vorzeitig abgebrochen werden.

Während der Einheit am Nachmittag ertönte auf dem Trainingsgelände die Unwetter-Warnanlage. Coach Frank Kramer musste die Übungen unfreiwillig beenden und dirigierte seinen Tross daraufhin in die Umkleide.

Abseits der kurzzeitig erschwerten Trainingsbedingungen kämpft der Bundesliga-Aufsteiger weiterhin mit seinem aufgeblähten Kader. Mehr als 30 Spieler reisten mit nach Österreich, einige von ihnen muss Schalke 04 in dieser Transferperiode noch verkaufen, um Gelder einzusparen.

Besiktas gibt Bozdogan zweite Chance

Der erste Abgang könnte der von Can Bozdogan sein. Der 21-Jährige war bereits in der letzten Saison an Besiktas ausgeliehen. Auch wenn der Mittelfeldspieler längst nicht zum Stammpersonal zählte, strebt der aktuell vom Verletzungspech geplagte Verein einen weiteren Leih-Transfer an.

Besiktas wolle Bozdogan eine weitere Chance geben, heißt es in türkischen Medien. Auch der Spieler selbst soll von einer Rückkehr nicht abgeneigt sein.

Ebenfalls mit einem Wechsel in die Süper Lig kokettierte Amine Harit. Der Marokkaner wurde an einem Abend des Trainingslagers für Gespräche mit Galatasaray freigestellt. Der türkische Rekordmeister biete Schalke aber lediglich eine Ratenzahlung der Ablösesumme, heißt es - ein Modell, das die Knappen nicht akzeptieren.

So trainierte Harit am Folgetag wieder und überzeugte im Testspiel gegen den FC Augsburg (1:1). Trainer Kramer stellte seinem Schützling weitere Einsätze in Aussicht. "Die wirtschaftlichen Voraussetzungen werden nicht schlechter, wenn er auf der Piste ist und performt. Im Gegenteil", sagte er gegenüber der "WAZ".

Harits nächste Werbe-Gelegenheit gegen den FC Twente

Sollte sich ein Transfer des offensiven Mittelfeldspielers weiter verzögern, sind sogar wohl Einsätze im DFB-Pokal und in der Bundesliga möglich.

Die nächste Werbe-Gelegenheit für potenzielle Interessenten bietet sich am Freitag. Dann bestreitet Schalke sein nächstes Testspiel. Anpfiff gegen den FC Twente ist um 20 Uhr.