Medien: FC Bayern blitzt mit zweitem Laimer-Angebot ab

Konrad Laimer wird vom FC Bayern umworben

Im Transfer-Poker um Konrad Laimer geht es in die nächste Runde. Nachdem der FC Bayern bei RB Leipzig in der letzten Woche mit einem ersten Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler abgeblitzt war, legte der Rekordmeister nun offenbar nach - allerdings weiterhin vergeblich.

Noch reicht die Offerte nicht aus. Der FC Bayern ist auch im zweiten Anlauf mit einem Angebot für RB Leipzigs Konrad Laimer gescheitert, wie die "Bild" berichtet.

Schon in der vergangenen Woche hatten die Münchner angeblich ein erstes Angebot in Richtung Sachsen geschickt. Die Bayern-Verantwortlichen waren demnach bereit, 20 Millionen Euro in den österreichischen Nationalspieler zu investieren. Zehn Millionen Euro zu wenig, konterte Leipzig.

Nun haben die Münchner in der zweiten Welle nachgelegt und boten laut "Bild" 23 Millionen Euro inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen. Doch Leipzig blieb hart und fordert dem Bericht zufolge unverändert 30 Millionen Euro auf einen Schlag, ohne Ratenzahlungen.

Der Vorjahresvierte möchte den Schlüsselspieler unbedingt behalten und sich sogar "den Luxus leisten, Laimer im nächsten Jahr ablösefrei ziehen zu lassen", schreibt "Bild". Laimers Arbeitspapier bei RB ist noch bis 2023 gültig.

Laimer-Entscheidung soll bis zum Supercup fallen

Derzeit befinden sich die beiden Klubs in intensiven Gesprächen. RB habe sich als interne Deadline den Supercup am 30. Juli gesetzt, wenn Leipzig und Bayern im direkten Duell aufeinandertreffen.

Laimer gilt als Wunschspieler von Münchens Trainer Julian Nagelsmann. Der ehemalige Leipzig-Coach nahm im vergangenen Sommer schon seine beiden Schützlinge Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer aus Sachsen mit nach Bayern.

Spätestens seit der Knie-OP von Leon Goretzka intensivierte der deutsche Rekordmeister die Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Neben dem potenziellen Neuzugang Laimer soll auch Ryan Gravenberch, der für kolportierte 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam, den Ausfall auffangen.