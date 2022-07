Kahn: "In München kann man nichts geheim halten"

IMAGO/Ulrich Wagner

Oliver Kahn ist Vorstandschef des FC Bayern

Oliver Kahn hat ereignisreiche Wochen hinter sich, in denen sein FC Bayern gleich mehrere Top-Transfers abwickelte. Der Vorstandsvorsitzende hatte dabei offenbar seine Müh und Not, dass die brisanten Informationen nicht zu früh ans Tageslicht kamen.

"In München kann man nichts geheim halten", sagte Oliver Kahn im Gespräch mit "CBS Sports" am Rande der US-Tour des FC Bayern: "Ich habe das schon als Spieler gelernt und nun als Teil des Vorstands. Das ist eine der größten Herausforderungen, denen ich gegenüberstehe."

Auch der ehemalige Weltklasse-Torhüter weiß, dass Transfers der Größenordnung wie der von Sadio Mané und Matthijs de Ligt nur schwer zu verheimlichen sind. Mané kam für bis zu 41 Millionen Euro vom FC Liverpool, de Ligt wechselt für bis zu 80 Millionen Euro von Juventus nach München.

Zwischendurch wickelte Kahn mit seinem Team noch den Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ab. Immerhin erhält der FC Bayern für den 33 Jahre alten Weltfußballer noch 45 Millionen Euro an Ablöse, fünf weitere Millionen Euro können in Folge von Bonuszahlungen hinzukommen.

FC Bayern weicht sein Nein auf: "Dann haben sich die Dinge verändert"

Kahn weiß allerdings auch um den sportlichen Verlust und die große Lücke, die der Top-Torjäger hinterlässt: "Wir haben Lewandowski an Barcelona verloren, einen der besten - wenn nicht sogar den besten - Stürmer der Welt. Er hat uns viel gegeben, hat 30 bis 40 Tore pro Saison erzielt."

Der deutsche Rekordmeister hatte ursprünglich keinerlei Absicht, dem Wechselwunsch des Polen zu entsprechen. Im Gedächtnis blieb vor allem Oliver Kahns "Basta"-Aussage am Rande der Münchner Meisterfeier. "Als ich gesagt habe, dass wir Lewandowski halten wollen, hatte es gar keine andere Option gegeben. Es gab auch kein Angebot eines Klubs. Deshalb habe ich Nein gesagt", erklärte Kahn. "Dann haben sich die Dinge geändert. Nun haben wir Mané und Barcelona hat uns ein sehr attraktives Angebot für Lewandowski gemacht."

Kahn von Mané "beeindruckt" - de Ligt ein Lautsprecher

Mané habe Kahn in den Verhandlungen besonders mit seiner Motivation "beeindruckt", so der Vorstandsboss gegenüber "CBS Sports" außerdem. "Er hat innerhalb von ein bis zwei Tagen entschieden, dass er zu uns will, obwohl er auch andere Angebote hatte. Er wollte für uns spielen und mit uns Titel gewinnen, unter anderem die Champions League."

In Matthijs de Ligt bekommt der FC Bayern zudem einen weiteren Wunschspieler. Die Wahl auf den Niederländer fiel dem 53-Jährigen zufolge leicht: "Wir haben versucht einen Spieler zu finden, der anführen kann. De Ligt hat diese Präsenz auf dem Rasen, er ist laut. Wir brauchen einen Spieler, den die anderen auf dem Feld hören."

Nun habe Cheftrainer Julian Nagelsmann "einen sehr attraktiven Spieler-Mix" im Kader, so Kahn.