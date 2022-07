Kritik an Bayerns Wilderei bei RB: "Andere Ideen finden"

IMAGO/Christian Schroedter

Möchte, dass sich der FC Bayern nicht nur in Leipzig nach neuen Spielern umschaut: Oliver Mintzlaff

In der vergangenen Saison hat der FC Bayern gleich drei zentrale Säulen von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig verpflichtet, nun wollen die Münchner in Konrad Laimer einen weiteren Schlüsselspieler abwerben. RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff geht das gehörig gegen den Strich.

Erst Abwehrspieler Dayot Upamecano, dann Cheftrainer Julian Nagelsmann und schließlich Kapitän Marcel Sabitzer: Die Shoppingtour des FC Bayern führte im vergangenen Jahr vor allem nach Leipzig. Doch auch in diesem Sommer geht der Blick der Münchner zu den Sachsen.

Wie die Klubbosse unlängst bestätigten, soll Konrad Laimer künftig das Mittelfeld des FC Bayern verstärken und den von Julian Nagelsmann angedachten Pressingfußball verkörpern. Der Vertrag des Österreichers ist nur noch weniger als ein Jahr gültig, eine Verlängerung in Leipzig schloss er aus. Aber: Berichten zufolge scheiterte der FC Bayern bislang mit gleich zwei Angeboten.

Laut "Bild" wurden 23 Millionen Euro inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen geboten, Leipzig beharre jedoch auf die geforderten 30 Millionen Euro, die in einem Rutsch überwiesen werden sollen.

RB Leipzig will Laimer nicht an FC Bayern abgeben

Dass die Bayern erneut in Leipzig wildern, schmeckt Vorstandschef Oliver Mintzlaff überhaupt nicht. "Ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen", sagte Mintzlaff am Donnerstag bei "ServusTV". Konkret zu Laimer fügte er an: "Konny ist für unser Spiel extrem wichtig, daher wollen wir ihn nicht verlieren."

Eine schnelle Einigung scheint vorerst nicht in Sicht zu sein, denn: "Wir sitzen im Driverseat, wenn wir Dinge machen, müssen sie nach unseren Vorstellungen laufen. Es kann auch sein, dass wir ihn behalten und so in ein letztes Vertragsjahr gehen und mal keine Ablöse bekommen."

In Xaver Schlager hat der DFB-Pokalsieger immerhin schon einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet. Laimers Nationalmannschaftskollege kam für kolportierte zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg.