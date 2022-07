Qual der Wahl: Zwei Topklubs wollen Ex-BVB-Profi Zagadou

IMAGO/Revierfoto

Verließ den BVB nach fünf Jahren: Dan-Axel Zagadou

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nicht verlängert wurde. Nun ranken sich Gerüchte um den ehemaligen BVB-Profi, nach denen er bald schon für einen italienischen Topklub auflaufen könnte.

Schlägt Dan-Axel Zagadou bald in der Serie A auf? Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, zeigt Hauptstadtklub AS Roma Interesse am Franzosen. Die Giallorossi um Trainer José Mourinho bauen derzeit ihren Kader mächtig um, erst kürzlich wurde Offensiv-Star Paulo Dybala verpflichtet.

Zagadou stehe aktuell auf der Liste vieler Klubs, die Roma forciere einen Transfer nun allerdings, so Romano. Der Klub steht demnach bereits in direkten Verhandlungen mit dessen Beratern. Auch "Sky"-Reporter Gianluca Di Marzio und das französische Portal "foot mercato" berichten über einen möglichen Roma-Wechsel des Ex-Dortmunders.

Allerdings liegt dem 23-Jährigen noch eine weitere lukrative Offerte vor. Demnach denkt auch Inter Mailand über eine Verpflichtung nach. Zagadou sei den Nerazzurri zuletzt gar angeboten worden. Auch die AS Monaco aus Frankreich sowie Premier-League-Klub West Ham United werden als mögliche Transferziele des Verteidigers genannt, gelten angesichts des Interesses aus Italien aber eher als Außenseiterkandidaten.

Verletzungen warfen Zagadou beim BVB zurück

Dan-Axel Zagadou kam einst im Sommer 2017 aus der Nachwuchsabteilung von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund, wo er in vier Jahren auf 67 Bundesliga-Spiele und 15 Einsätze in der Champions League kam. Sein Arbeitspapier wurde nach der abgelaufenen Saison allerdings nicht mehr verlängert.

Zum einen hatte sich Zagadou in seiner Zeit in Dortmund äußerst verletzungsanfällig gezeigt. Immer wieder hatte er mit Knieproblemen und muskulären Verletzungen zu kämpfen. Besonders schwer traf es den Verteidiger in der Saison 2020/21, als er über weite Strecken der Saison ausfiel und lediglich neun Liga-Spiele machen konnte.

Zum anderen hat sich der BVB frühzeitig dazu entschlossen, die zuletzt wacklige Defensive mit neuen Spielern zu stärken. Schon im Frühjahr wurde der ablösefreie Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund bekannt gegeben. Kurz vor Saisonende war auch der Transfer von Freiburgs Nico Schlotterbeck perfekt.