Köln feiert Schützenfest im letzten Test

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Andreas Dick

Der 1. FC Köln gewann sein Testspiel ohne Probleme

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen letzten Test der Vorbereitung überzeugend gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart bezwang den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen in Troisdorf mit 5:0 (2:0), Zuschauer waren nicht zugelassen.

Ondrej Duda (21.) per Foulelfmeter, Linton Maina (40.), Sargis Adamyan (47.) und Tim Lemperle (75./79.) sorgten für den Sieg des FC.

"Wir nutzen den Test, um einige Sachen auszuprobieren. Die Mannschaft wird nicht die sein, die gegen Regensburg auflaufen wird", hatte Baumgart vor der Begegnung gesagt.

Die Kölner, die im August in den Playoffs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an.

In der Liga geht es dann am 7. August gegen Aufsteiger Schalke 04 los.