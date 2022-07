De Ligt nicht fit? "Er muss ein bisschen was beweisen"

IMAGO/Tony Quinn/Icon Sportswire

Spielte während der USA-Reise erstmals für den FC Bayern: Matthijs de Ligt

Fußball-Bundesligist FC Bayern München gibt für Matthijs de Ligt bis zu 80 Millionen Euro aus. Einen austrainierten Spieler hat der deutsche Rekordmeister für die Summe offenbar für das viele Geld aber nicht bekommen. Cheftrainer Julian Nagelsmann machte nun eine kleine Ansage an den neuen Abwehr-Star.

Seit knapp einer Woche ist Matthijs de Ligt nun schon beim FC Bayern. Auf der USA-Reise der Münchner hat der niederländische Nationalspieler seine Mannschaftskollegen bereits ein wenig kennenlernen können.

Zudem absolvierte der 22-Jährige die beiden Testspiele gegen DC United (6:2) und Manchester City (0:1), in denen er wichtige Spielpraxis erhielt. Gegen den MLS-Klub erzielte der Innenverteidiger gar sein erstes Tor im Bayern-Dress.

Im Training hatte der Neuzugang aber scheinbar in seiner ersten Woche beim FC Bayern hier und da seine Mühe mitzuhalten. Julian Nagelsmann verriet nach der Niederlage gegen Manchester City, dass er im Anschluss mit seinem neuen Abwehrchef über die ersten Übungseinheiten gesprochen hat. De Ligt habe ihm entgegnet, die Trainingseinheit am Morgen sei "die härteste in den letzten vier Jahren gewesen".

Nagelsmann über de Ligt: "Er muss ein bisschen was beweisen"

Der Cheftrainer mit einem Schmunzeln gegenüber den Pressevertretern: "Die Einheit war hart, aber nicht so hart. Sie war normal für Holger Broich (Fitnesstrainer des FC Bayern, Anm. d. Red.), vielleicht sogar etwas weniger als normal."

Ist Matthijs de Ligt also noch nicht fit genug, um am kommenden Samstag (20:30 Uhr) den Supercup gegen RB Leipzig und somit das erste Pflichtspiel der Saison zu bestreiten? Nagelsmann machte zumindest deutlich, was er nun vom Niederländer erwartet: "Er muss ein bisschen was beweisen." Im Endeffekt müsse man nun "hart mit ihm arbeiten", so der 35-Jährige.

Sein Fitnessstand sei aber damit erklärbar, dass er in der letzten Saison "nicht ganz so viel gespielt" habe, fügte Nagelsmann an: "Wenn man nicht so viele Minuten spielt, habe ich gehört, ist es nicht einfach fit zu bleiben."