Probleme mit Terzic? Meunier redet Klartext

Geht beim BVB in seine dritte Saison: Thomas Meunier

In seiner insgesamt durchwachsenen Debütsaison beim BVB trainierte Thomas Meunier einst auch einige Monate unter Edin Terzic. Nun ist Letzterer wieder Linienchef der Dortmunder - ein schlechtes Omen für den belgischen Außenverteidiger? Offenbar nicht!

Als Edin Terzic den BVB im Frühjahr 2021 von Sieg zu Sieg führte, spielten einige durchaus namhafte Profis nur eine Nebenrolle. Einer davon war Thomas Meunier, der vom gebürtigen Mendener damals nur selten berücksichtigt wurde.

Besonderen Gesprächsbedarf sah der Routinier nach Terzics Rückkehr dennoch nicht. "Dazu gab es keinen Grund", betonte Meunier im "kicker"-Interview.

Der erfahrene Nationalspieler konnte die Entscheidungen des Trainers verstehen. "Edin war in einer Situation, in der er alles versuchen musste, um diesen Klub zu retten. Wir waren in einer sehr schwierigen Situation. Er hat damals seinen Job gemacht und uns stabilisiert", hob er hervor.

Seine eigenen Leistungen sah und sieht Meunier kritisch. "Ich nehme ihm nicht übel, dass ich nur unregelmäßig gespielt habe. Er hatte das Team im Blick und das Maximum rausgeholt. Und, so ehrlich muss ich mit mir selbst sein, ich war damals auch schlicht nicht gut genug", gestand der 30-Jährige.

Nun gehe es "wieder bei null los", so Meunier, der ankündigte: "Ich werde alles geben, ins Team zu kommen."

Meunier: BVB braucht "keine Weltstars"

Für die neue Spielzeit hat der Rechtsverteidiger schonmal ein gutes Gefühl - nicht zuletzt dank der Neuzugänge beim BVB.

"Wenn ich auf unser Training schaue, dann sehe ich viel Qualität. Unsere Neuen passen sehr gut zu uns. Weil sie fußballerisch was draufhaben. Aber auch, weil sie Kämpfer sind. Genau das brauchen wir: Spieler, die bereit sind, alles für den Sieg zu geben. Wir brauchen keine Weltstars, wir brauchen Spieler, die ihr Herz am rechten Fleck tragen", verdeutlichte Meunier, der für die Borussia bislang 59 Pflichtspiele absolviert hat (drei Tore, sieben Vorlagen).