Bayern-Unterschrift naht: Tel in München gelandet

IMAGO/Zac Goodwin

Mathys Tel steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern

Nun steht einer Unterschrift nicht mehr viel im Wege: Der seit Wochen vom FC Bayern umworbene Nachwuchsstürmer Mathys Tel ist am Montagmorgen in München gelandet. Nach dem Medizincheck soll der Teenager einen Sechsjahresvertrag unterschreiben. Am Vorabend hatte er sich bereits emotional von den Fans seines Ausbildungsvereins Stade Rennes verabschiedet.

"Eine neue Seite wird aufgeschlagen. Kühler Kopf, warmes Herz, während ich Euch schreibe", lauteten die emotionalen Worte von Mathys Tel bei Instagram in Richtung der Fans, Teamkollegen und Mitarbeiter von Stade Rennes, die den Weg des Top-Talents begleitet haben.

Der Angreifer bedankte sich bei allen Beteiligten und kündigte ein neues Abenteuer an. Dass ihn dieses zum FC Bayern führt, ist schon seit einigen Tagen bekannt.

Am Montag machte Tel den nächsten Schritt: Am Morgen landete der 17-Jährige in einem Privatjet am Münchner Flughafen. Videos von "Bild" und "tz" dokumentierten seine ersten Schritte in Deutschland.

Der Youngster soll beim deutschen Rekordmeister in Kürze bis 2027 unterschreiben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge werden für den Transfer bis zu 28,5 Millionen Euro fällig.

Stade Rennes hatte sich lange gegen einen Verkauf des Eigengewächses, das bislang auf zehn Profi-Einsätze kommt, gesträubt, dem Münchner Werben unlängst allerdings nachgeben müssen.

FC Bayern: Nagelsmann schwärmt von Tels Talent

Bayern-Coach Julian Nagelsmann freut sich schon auf den Neuzugang, der mithelfen soll, den zum FC Barcelona abgewanderten Goalgetter Robert Lewandowski vergessen zu machen.

"Er ist ein sehr junger, talentierter Spieler. Er kann auf mehreren Positionen spielen, ist sehr schnell und stark. Er kann einer der besten Stürmer werden", sagte der Trainer im Rahmen des jüngsten Testspiels gegen Manchester City (0:1) in den USA. Tel könne "eines Tages 40 Tore pro Saison" schießen.