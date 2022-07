1. FC Köln vor Pokal-Duell in Regensburg mit großem Respekt

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Thomas Kessler warnt vor Regensburg

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht mit einigem Respekt in das DFB-Pokalspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg.

"Es ist mit das schwierigste Los, das wir kriegen konnten. Sie stehen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Es wird für uns eine große Aufgabe am Samstag", sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung des Effzeh, am Montag auf einer Diskussionsrunde der "Rheinischen Post" in Düsseldorf dem "SID".

Kessler sieht den FC indes gerüstet für die neue Spielzeit: "Wir haben uns sehr, sehr gut verstärkt. Wir haben uns auch so verstärkt, weil es hätte sein können, dass uns der eine oder andere Spieler möglicherweise verlässt."

Jetzt beginne "die Crunch Time". Es werde harte Entscheidungen geben, auch bei der Besetzung des Kaders. "Da wird auch der eine oder andere Spieler enttäuscht sein. Es kann sein, dass Spieler dann mit der sportlichen Leitung in den Dialog treten. Und dann werden die Themen ergebnisoffen diskutiert. Mal schauen, was bis zum Transferende am 31. August noch passiert", so Kessler.