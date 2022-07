Mathys Tel: Bayerns Wette auf die Zukunft

JB Autissier via www.imago-images.de

Der 17-jährige Mathys Tel soll in der neuen Saison das Bayern-Trikot tragen

Laut Julian Nagelsmann kann er einer der besten Stürmer werden: Der 17-jährige Mathys Tel ist in München angekommen, knapp 30 Millionen Euro soll der Transfer Stade Rennes einbringen. Doch welche Rolle kann er beim FC Bayern spielen? Und ist er wirklich besser als Rückkehrer Joshua Zirkzee?

Am Montag um 9:13 Uhr landete Mathys Tel am Münchner Flughafen. Noch bevor der Franzose nur ein Training bei den Bayern absolviert hat und der Transfer zum FC Bayern offiziell verkündet wurde, hat ihm Trainer Julian Nagelsmann "eines Tages 40 Tore pro Saison" zugetraut.

Eine durchaus gewagte Aussage - trotz all seines Talents. Tel kommt in seiner jungen Karriere nämlich gerade einmal auf sieben Einsätze und insgesamt 50 Einsatzminuten (ohne Tor) für Stade Rennes in der französischen Ligue 1.

Die Betonung bei Nagelsmann lag natürlich auf "eines Tages", der euphorische Trainer gab zudem zu Protokoll, dass Tel "kein 1:1-Ersatz für Lewy" sei und vielmehr eine Investition in die Zukunft. "Wir versuchen, junge, talentierte Spieler zu finden, die wir zu Weltklasse-Spielern entwickeln können."

Sind 30 Millionen Euro für einen 17-Jährigen eine Bürde?

Die Erwartungshaltung rund um den 17-Jährigen dürfte bei einer Ablöse von 30 Millionen Euro und derartiger Aussagen nicht gesunken sein. Wenn sich Tel als das Wunderkind entpuppt und direkt in seiner ersten Saison eine gute Rolle - Nagelsmann sprach realistisch von zehn Saisontoren - bei den Bayern spielt, können sich die Verantwortlichen auf die Schulter klopfen.

Doch was passiert, wenn es Tel so ergeht wie vielen Mega-Talenten an der Säbener Straße?

An dieser Stelle sei an Renato Sanches erinnert, der im Sommer 2016 mit 18 Jahren für 35 Millionen Euro zu den Bayern wechselte. Das unglückliche Kapitel dürfte noch bekannt sein.

Jugendtrainer über Tel: "Unglaublich reif"

Generell sei gesagt, dass Stade Rennes ein echtes Talentbecken ist: 2018 verpflichtete Borussia Dortmund für 35 Millionen Euro Ousmane Dembélé, Real Madrid holte 2021 für rund 30 Millionen Eduardo Camavinga aus der Bretagne - und wurden nicht enttäuscht.

Ob Tel der nächste Überflieger wird, hängt von vielen Faktoren ab: Bekommt er auf Anhieb genügend Einsatzzeit im Starensemble? Lebt er sich schnell in der neuen Umgebung ein? Dies könnte ihm angesichts der "French Connection" beim Rekordmeister leicht fallen. Laut seiner Jugendtrainer ist Tel bereits sehr reif für sein junges Alter und führte die U17-Nationalmannschaft Frankreichs bei der EM 2022 bereits als Kapitän auf das Feld und zum Titel.

"Er war unglaublich eifrig. Er wollte sich entwickeln, und er wollte lernen", erinnerte sich einer seiner Jugendtrainer, Thomas Berlette, einst im Interview beim Portal "Spox". Tel spielte in der Jugend bereits einige Positionen - angefangen von der Innenverteidigung, über das zentrale Mittelfeld rückte Tel aufgrund seiner immensen Beschleunigung und seinen Fähigkeiten im Dribbling immer weiter nach vorne. Er fügte sich stets in seine neue Rolle und gilt nicht nur deshalb als absoluter Musterprofi.

Welche Position er beim deutschen Rekordmeister spielen könnte, ist noch unklar. Diese Ungewissheit hängt auch vom Bayern-System in der "Post-Lewandowski-Ära" ab. Bei den Testspielen in den USA probierte Nagelsmann ein 4-4-2 und 3-5-2 aus. Die Formation mit zwei Stürmern dürfte Tel entgegen kommen - denn umso mehr Einsatzchancen dürfte er bekommen.

Was wird aus Joshua Zirkzee?

Die Ankunft von Tel dürfte für ein anderes Nachwuchstalent der Bayern zum Problem werden, der in München nicht immer die nötige Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt hatte: Joshua Zirkzee.

Der 21-Jährige hatte sich bei Leihverein RSC Anderlecht mit 15 Toren in der vergangenen Saison für höhere Aufgaben empfohlen. Erst recht, nachdem der Verkauf von Robert Lewandowski in trockenen Tüchern war.

Zirkzee kam bei den Bayern einst wie Phönix aus der Asche und traf gleich bei seinen ersten Jokereinsätzen. Doch früh monierte sein damaliger Trainer Hansi Flick die Mentalität und den unbedingten Willen des damals 18-Jährigen. Fakt ist: Der Niederländer hat seine Chance in Anderlecht genutzt und sei laut Vincent Kompany, Ex-Trainer von Zirkzee beim belgischen Traditionsklub, "zu gut für die belgische Liga".

In der niederländischen U21-Auswahl ging er als Kapitän voran und traf im vergangenen Jahr am Fließband.

Tel als Versprechen in die Zukunft, Zirkzee Verkaufskandidat

Zirkzees vermeintlich fehlende Eigenschaften wird man bei Tel nicht vermissen. Ob dies der entscheidende Faktor ist, der gegen den Niederländer verspricht?

Die Vorzeichen gehen klar in eine Richtung: Tel ist Bayerns Versprechen in die Zukunft, Zirkzee hingegen wird wohl seine Spielpraxis bei einem anderen Verein sammeln müssen. Der VfB Stuttgart und Hertha BSC galten innerhalb der Bundesliga als Abnehmer.

Die Bayern-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic warten scheinbar noch auf einen geeigneten Verein, der die kolportierte Ablöse von zehn bis 15 Millionen Euro für Zirkzee in die Hand nehmen würde. Dass sowohl Tel als auch Zirkzee um die Rolle des nächsten Bayern-Superstars im Sturm kämpfen, ist aktuell nicht zu erwarten.

Lars Wiedemann