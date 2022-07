Spanischer Nationalstürmer im Visier des FC Bayern?

Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Raúl de Tomás soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Zwar hat der FC Bayern mit Mathys Tel einen künftigen Erben für Robert Lewandowski gefunden. Die große Lücke, die der Pole hinterlässt, kann der erst 17 Jahre alte Youngster aber wohl noch nicht füllen. Daher nehmen die Münchner nun offenbar einen weiteren Stürmer ins Visier.

Wie die katalanische Zeitung "Ara" berichtet, beschäftigt sich der FC Bayern nämlich mit Raúl de Tomás von Espanyol Barcelona. Demnach prüft der deutsche Rekordmeister derzeit, ob sich ein Transfer des spanischen Nationalspielers realisieren lässt.

De Tomás' Vertrag bei Espanyol ist noch bis 2026 datiert. Dem Vernehmen nach ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro im Arbeitspapier des 27-Jährigen verankert. Der LaLiga-Klub ist aber wohl schon ab einer Ablöse von rund 40 Millionen Euro gesprächsbereit.

De Tomás lernte das Fußballspielen bei Real Madrid, der Durchbruch bei den Profis der Königlichen blieb ihm allerdings verwehrt. 2019 wechselte er daher für 20 Millionen Euro zu Benfica. Nach nur einem halben Jahr beim portugiesischen Topklub wurde de Tomás für 22,5 Millionen Euro an Espanyol weiterverkauft.

Vier Länderspiele für de Tomás

Für die Katalanen erzielte der Mittelstürmer seitdem in 89 Pflichtspielen 45 Tore. Hinzu kommen sechs Vorlagen. In der vergangenen Saison netzte de Tomás in 34 LaLiga-Spielen 17 Mal ein und bereitete drei weitere Treffer vor.

Für die spanische Nationalmannschaft stand de Tomás bislang vier Mal auf dem Platz, zuletzt im Juni 2022 in der Nations League. Einen Treffer konnte er dabei allerdings noch nicht erzielen.

Mit Mathys Tel hat der FC Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski bereits einen neuen Stürmer unter Vertrag genommen. Der Deal ist zwar noch nicht offiziell, das Sturmtalent aber bereits in München gelandet.

Tel ist jedoch zunächst nicht als 1:1-Ersatz für Lewandowski eingeplant. Vielmehr soll der 17-Jährige eine Investition in die Zukunft sein. Um den Youngster aus seinem bis 2024 datierten Vertrag bei Stade Rennes loszueisen, zahlen die Münchner dem Vernehmen nach rund 30 Millionen Euro.