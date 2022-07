Mazraoui: "Viele Vereine wollten mich unbedingt"

IMAGO/Joe Robbins/Icon Sportswire

Neu beim FC Bayern: Noussair Mazraoui

Der FC Bayern hat sich im Poker um den umworbenen Noussair Mazraoui gegen prominente Konkurrenz durchgesetzt und den marokkanischen Nationalspieler bis 2026 an die Säbener Straße geholt. In einem Interview verriet der Rechtsverteidiger nun, warum er sich für die Münchner entschieden hat.

"Viele Vereine waren interessiert an mir und wollten mich unbedingt", sagte Mazraoui zur "tz", betonte jedoch: "Als der FC Bayern München auf mich zugekommen ist, war es für mich aber keine schwierige Entscheidung. Für mich ist der FC Bayern einer der besten, wenn nicht sogar der beste Klub der Welt."

Neben dem deutschen Branchenführer wurden auch dem FC Arsenal und dem FC Barcelona Interesse an Mazraoui nachgesagt.

Der 24-Jährige habe bei seiner Entscheidung auf sein Gefühl gehört. "Die Verantwortlichen haben keine 0815-Vorträge gehalten, sondern sind sehr persönlich auf mich eingegangen", erklärte Mazraoui weiter und ergänzte: "Die Art und Weise wie Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic, Marco Neppe und Oliver Kahn mit mir gesprochen haben, hat mich beeindruckt."

Gerade Trainer Nagelsmann habe Mazraoui von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugt: "Als der Trainer mir gesagt hat, was er sich von mir erwartet und wie er sich mich im Team vorstellt, war es für mich eine Art der Visualisierung. Es war das beste Gefühl, das du haben kannst."

Mazraoui träumt vom Quadruple mit dem FC Bayern

Beim deutschen Rekordmeister steckt sich der Abwehrspiele hohe Ziele. "Ich möchte, dass wir alles gewinnen, was möglich ist. Wenn ich die Qualität unserer Mannschaft sehe, können wir jeden Titel holen: Meisterschaft, den DFB-Pokal, den Supercup, die Champions League", so der in den Niederlanden geborene Profi: "Ich denke, mit dieser Mannschaft ist alles möglich. Jeder glaubt daran, und wir müssen nach dem Höchsten streben."

Unterschiede zu seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam machten sich für Mazraoui bereits in der Saisonvorbereitung bemerkbar. "Die Intensität ist höher. Die Vorbereitung ist kürzer in diesem Jahr, bisher haben wir zwei Wochen Training hinter uns", sagte er: "In kurzer Zeit muss man dasselbe Fitness-Niveau erreichen, das ich mir normalerweise in fünf Wochen bei meinem Ex-Verein erarbeitet habe."