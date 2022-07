Frankfurt verhandelt wohl über möglichen Kostic-Transfer

IMAGO/Jürgen Kessler

Wie lange läuft Filip Kostic noch für Eintracht Frankfurt auf?

Eigentlich ist Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt unverzichtbarer Leistungsträger. Dennoch soll ein Abschied des Linksaußen durchaus möglich sein. Nachdem der Serbe in den vergangenen Monaten insbesondere mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht wurde, scheint nun ein Klub aus der Premier League Ernst zu machen - Ausgang offen.

Wie "Sky" berichtet, hat West Ham United ein Angebot in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro für Kostic abgegeben. Eintracht Frankfurt sei diese Offerte aber "zu wenig". Demzufolge soll der Europa-League-Sieger 15 bis 20 Millionen Euro für den 29-Jährigen fordern.

Dem TV-Sender zufolge sind die Hessen "optimistisch", dass sie West Ham in den Gesprächen noch hochhandeln können. Es sollen weitere Gesprächsrunden mit den Londonern geplant sein. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg schlussfolgert daraus, dass Frankfurt "gewillt ist, Kostic tatsächlich ziehen zu lassen".

Der linke Flügelspieler ist nur noch bis 2023 an die Frankfurter gebunden. Folgerichtig könnte die Eintracht in diesem Sommer letztmals eine hohe Ablöse für Kostic einnehmen. Wie es im "Sky"-Bericht weiter heißt, rechnet die SGE in dieser Woche noch mit keiner Entscheidung.

Verbleib bei Eintracht Frankfurt wohl nicht ausgeschlossen

In den vergangenen Monaten wurde Kostic ebenfalls mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Doch da der italienische Rekordmeister inzwischen Ángel Di María verpflichtet hat, scheint West Ham nun die besten Karten zu haben.

Allerdings ist ein langfristiger Verbleib Kostics noch nicht ausgeschlossen. "Sport1" hatte Mitte Juli berichtet, dass sich der Offensivspieler angeblich eine Vertragsverlängerung bis 2026 bei der SGE vorstellen kann.

"Da ist alles gesagt. Tolles Angebot für ihn, der höchste Respekt", sagte Frankfurts Vereinspräsident Peter Fischer im Gespräch mit dem TV-Sender über die Bemühungen der Eintracht.