Bericht: Ronaldo kehrt nach Manchester zurück

IMAGO/Gareth Fuller

Cristiano Ronaldo wird bei Manchester United erwartet

Hinter der sportlichen Zukunft von Cristiano Ronaldo steht weiterhin ein dickes Fragezeichen. Nachdem der Portugiese in den vergangenen Wochen nicht bei Manchester United weilte, soll der Angreifer nun wieder nach England kommen. Ein positives Signal für einen möglichen Verbleib?

Während sich Manchester United zuletzt auf großer Asien-Reise befand, hatte sich Cristiano Ronaldo aus privaten Gründen zurückgezogen.

Zuvor soll der 37-Jährige Medienberichten zufolge die Verantwortlichen vom englischen Rekordmeister darüber informiert haben, dass er den Verein bei einem entsprechenden Angebot gerne verlassen würde, spielt Manchester United in der anstehenden Saison doch nicht in der Champions League.

Jetzt soll CR7 nach Manchester zurückkehren. Laut "The Athletic" wurde der ehemalige Weltfußballer am Montag erwartet. Fortan sollen Gespräche mit dem Verein stattfinden.

Manchester United möchte Ronaldo nicht verkaufen, wie der neue Cheftrainer Erik ten Hag schon Mitte Juli mitgeteilt hatte. "Er steht nicht zum Verkauf. Wir planen mit ihm für die Saison, und wir wollen gemeinsamen Erfolg", sagte der Niederländer während der Asien-Reise.

Bei Manchester United soll Ronaldos Rückkehr in die englische Metropole als "positives Zeichen" gewertet werden. Ob der Torjäger letztlich im Old Trafford bleibt, wird sich aber erst noch zeigen.

FC Bayern nicht an Ronaldo-Kauf interessiert

In den letzten Wochen wurde Ronaldo unter anderem mehrfach mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch der deutsche Rekordmeister hat nach eigener Aussage kein Interesse an einer Verpflichtung.

"Ich liebe Cristiano Ronaldo und jeder weiß, was das für ein fantastischer Spieler ist", sagte Münchens Vorstandschef Oliver Kahn gegenüber "Bild". Der Europameister von 2016 passe aber nicht "100 Prozent zu der Idee und Philosophie, die wir hier beim FC Bayern München verfolgen".

Ronaldo ist noch bis 2023 an Manchester United gebunden und besitzt eine Option für ein weiteres Vertragsjahr.