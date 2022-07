Hamann spricht über Ronaldo, de Ligt und das Meisterrennen

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Dietmar Hamann äußerte sich zum FC Bayern und BVB

Bevor die neue Saison am Wochenende mit der ersten Runde des DFB-Pokals eingeläutet wird, äußerte sich TV-Experte Dietmar Hamann zu den Transfers von Borussia Dortmund und dem FC Bayern und gab sowohl seinen Meisterschaftstipp als auch seinen Favoriten für den Pokal ab.

Die Entscheidung der Bosse des FC Bayern, nicht in den Poker um den wechselwilligen Cristiano Ronaldo von Manchester United einzusteigen, bewertete Hamann in einer "Sky"-Medienrunde grundsätzlich als richtig.

Ihn selbst "hätte es gefreut irgendwo, weil es für die Bundesliga natürlich eine Riesensache gewesen wäre. Aber ich glaube von Bayern-Seite, da war es die richtige Entscheidung".

Aus Marketing-Sicht hätte eine Verpflichtung Ronaldos natürlich Sinn ergeben, "weil das Gehalt wahrscheinlich innerhalb von sechs Stunden mit Trikotverkäufen bezahlt worden wäre", so Hamann, der einschränkte: "Ich weiß nicht, ob er zufrieden wäre, wenn er von 50 Spielen 20 auf der Bank beginnt. Dann müsste man ihn selbst fragen, weil man hört ja aus Manchester, dass er doch gerade jüngere Spieler allein durch seine Präsenz gehemmt hat. Das nimmt er vielleicht gar nicht so wahr."

Obwohl die Bosse des FC Bayern öffentlich klargestellt haben, dass Ronaldo in den Gedankenspielen keine Rolle spielt, gab es zuletzt wieder Berichte, nach denen der portugiesische Superstar trotzdem mit einem Wechsel nach München liebäugelt. Das zumindest schreibt der Journalist Pedro Sepúlveda auf Twitter.

De Ligt "in Turin ein Mitläufer"

Den Transfer von Matthijs de Ligt, für den die Münchner stolze 67 Millionen Euro zahlten, will Hamann nicht überbewerten. "Er war in Turin ein Mitläufer", urteilte der 48-Jährige.

Von den Transfers, die Bayern-Konkurrent Borussia Dortmund getätigt hat, schwärmte Hamann dagegen in höchsten Tönen. "Mit Schlotterbeck und Süle haben sie zwei der besten deutschen Innenverteidiger geholt. Hinten waren sie bisher anfällig", so der ehemalige Bayern-Profi, der dem BVB in dieser Saison die Meisterschaft zutraut.

"Dazu noch Adeyemi vorne und Özcan im Mittelfeld. Özcan selbst oder zumindest diesen Spielertypen hätte ich mir auch für Bayern gewünscht. Zu viele Künstler sind nicht gut", so Hamann.

FC Bayern auch im DFB-Pokal kein Favorit

Auch im DFB-Pokal sieht Hamann den FC Bayern nicht als Favoriten. "Mich würde es nicht wundern, wenn wir wieder einen anderen Sieger als Bayern sehen", sagte Hamann am Dienstag. In den beiden vergangenen Spielzeiten waren die Bayern jeweils in der zweite Runde gescheitert.

Zu den Favoriten gehört für den 48-Jährigen auch Titelverteidiger RB Leipzig. "Klar traue ich ihnen zu, den Titel zu verteidigen", sagte Hamann. Der Pokal sei der "einfachste Cup", man habe nur wenige Spiele.

Als Kandidaten für eine Überraschung nannte Hamann Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, der am Sonntag den Bundesligisten SC Freiburg empfängt. "Sie hatten einen guten Start", sagte Hamann und für Freiburg gebe es "schönere Spiele" in der ersten Runde.