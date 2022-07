Bayern lockt: Spurs planen nächsten Schritt im Kane-Poker

IMAGO/Steve Welsh

Der FC Bayern flirtet mit einer Kane-Verpflichtung

Der FC Bayern hat in Harry Kane den idealen Nachfolger von Robert Lewandowski gefunden. In diesem Sommer werden die Münchner den englischen Superstar allerdings nicht bekommen. Und die Spurs aus Tottenham werden schon bald einiges in die Wege leiten, um einen weiteren Annäherungsversuch des deutschen Rekordmeisters auch im nächsten Jahr erfolgreich abzublocken.

Harry Kane gehört zu den wenigen Wunschspielern, die der FC Bayern in diesem Sommer nicht verpflichtet hat. Der Engländer wäre der wohl perfekte 1:1-Ersatz für den zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski gewesen und hätte eine Lücke geschlossen, die eigentlich unmöglich zu schließen ist. Am Ende aber blockte Tottenham sämtliche Abwerbeversuche des Rekordmeisters frühzeitig ab und schob dem Wechsel eine Riegel vor.

Das Nein der Spurs heißt aber nicht, dass der FC Bayern sein Glück im Sommer 2023 nicht noch einmal versucht. Das zumindest glaubt "Transferexperte" Fabrizio Romano, der in seinem Podcast am Dienstag berichtete: "Mir wurde gesagt, dass Julian Nagelsmann und der Vorstand des FC Bayern glauben, dass Kane der perfekte Spieler für ihren Stil und die Bundesliga ist. Sie sind davon überzeugt, dass Kane für sie der neue Lewandowski sein kann."

Allerdings gebe es am Ende ein großes Problem: Tottenham.

"Sie haben absolut nicht die Absicht, Kane gehen zu lassen. In diesem Sommer ist es unmöglich. Da wird nichts passieren. Aber auch für die Zukunft: [Manager] Fabio Paratici, [Trainer] Antonio Conte und [Präsident] Daniel Levy arbeiten zusammen, um eine Zukunft rund um Harry Kane aufzubauen", sagte der Journalist.

Bemüht sich der FC Bayern 2023 um Harry Kane?

Bei den Londonern ist die Hoffnung groß, dass dieser Plan am Ende auch aufgeht. Die Entwicklung geht zumindest in die richtige Richtung, wie der "Transferexperte" schildert: "Die Atmosphäre in Tottenham ist jetzt völlig anders. Sie haben Champions-League-Fußball und Harry Kane scheint mit dem Team und der Stimmung glücklich zu sein. Im Moment ist zwischen ihm und Tottenham alles perfekt."

Allerdings wissen die Spurs-Bosse offenbar, dass der FC Bayern sein Glück schon bald erneut versuchen und dann auch schwerere Geschütze auffahren könnte. Schließlich war der Poker in diesem Jahr beendet, bevor er überhaupt richtig angefangen hat.

"Sie wollen ihm einen neuen Vertrag anbieten, um einen weiteren Versuch von Bayern im nächsten Sommer zu verhindern", erklärte Romano, dass die Spurs bereits einen Plan haben, um den FC Bayern von weiteren Avancen abzuschrecken: eine erneute Vertragsverlängerung mit Harry Kane, die wohl das Ende aller Münchner Transfer-Träume bedeuten würde.