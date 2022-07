Kahn gibt zu: Ronaldo wurde beim FC Bayern "diskutiert"

IMAGO/Mladen Lackovic

Oliver Kahn ist Vorstandsvorsitzender des FC Bayern

Cristiano Ronaldo zum FC Bayern? Spekulationen, die seitens des FC Bayern in den vergangenen Wochen im Keim erstickt wurden. Doch die Münchner haben durchaus über eine Verpflichtung des portugiesischen Superstars nachgedacht, gibt Vorstandschef Oliver Kahn nun zu.

"Wir haben das Thema diskutiert - sonst würden wir unseren Job nicht machen", bestätigte Oliver Kahn im Gespräch mit der "Sport Bild". Die Gerüchte um eine Verpflichtung von Cristiano Ronaldo hatten vor allem dann an Fahrt aufgenommen, als sich der Abschied von Robert Lewandowski zum FC Barcelona abgezeichnet hatte. Kahn und sein Bayerns Vorstandskollege Hasan Salihamidzic hatten jedoch stets klar gemacht, dass an den Spekulationen um CR7 nichts dran sei.

Intern wurde dem Blatt zufolge währenddessen sehr wohl darüber beraten, wie attraktiv ein Ronaldo-Deal für den FC Bayern wäre - vor allem aus finanzieller Sicht. Zwar wären sowohl eine Ablöse an Manchester United, wo der Stürmer noch bis Juni 2023 unter Vertrag steht, als auch dessen Gehalt zu zahlen gewesen. Doch allein die erwartbaren Trikoteinnahmen und dessen Reichweite in den Sozialen Medien hätten großes Refinanzierungspotenzial gehabt.

Oliver Kahn: Wettbewerb für FC Bayern "extrem herausfordernd"

Die Führungsriege des FC Bayern sei letztlich aber "zu dem Schluss" gekommen, "dass er bei aller Wertschätzung von uns allen in der aktuellen Situation nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte".

Nichtsdestotrotz sprach Kahn einmal mehr seine Bewunderung für den 37 Jahre alten Angreifer aus. "Ich persönlich finde, dass Cristiano Ronaldo einer der größten Fußballer ist, die es jemals auf diesem Planeten gab."

Auch ohne den Ronaldo-Transfer hat der FC Bayern in diesem Sommer viel Geld für Neuzugänge in die Hand genommen - über 145 Millionen Euro allein an Sockelablösen.

Dennoch sieht Kahn noch immer einen "signifikanten" Unterschied zwischen den Möglichkeiten des FC Bayern und denen der "Klubs aus England". Das Wettbewerbsumfeld sie für die Münchner daher "extrem herausfordernd".