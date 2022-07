Nach Breitseite: Bayern will zu Kane fortan schweigen

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Harry Kane könnte im nächsten Jahr Bayern Münchens Transferziel Nummer eins werden

Die Verantwortlichen von Bundesliga-Serienmeister FC Bayern wurden in den vergangenen Tagen nicht müde, den englischen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane öffentlich zu loben. Nachdem sich dessen Klub Tottenham Hotspur daraufhin öffentlich über die Münchner Redseligkeit beschwerte, soll nun erst einmal abgewartet werden.

Das Gebaren seitens des FC Bayern zu einem möglichen Mega-Transfer von Mittelstürmer Harry Kane folgte einer klaren Strategie, berichtet die "Sport Bild".

Verantwortliche der Münchner, darunter auch Cheftrainer Julian Nagelsmann, hatten die Qualitäten des 28-Jährigen zuletzt öffentlich in höchsten Tönen gelobt. Nagelsmann hatte, angesprochen auf Kane, am Rande der USA-Tour auf einer Pressekonferenz zudem deutlich gemacht, dass wohl allein der finanzielle Rahmen einen Transfer zum Rekordmeister verhindere. "Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht", so der 35-Jährige.

Aussagen, die bei seinem Spurs-Kollegen Antonio Conte überhaupt nicht gut ankamen. "Respektlos" seien die Worte des Bayern-Trainers gewesen, schimpfte der Italiener. Ein Transfer sei ausgeschlossen, legte Conte nach und verwies auf Kanes bis 2024 gültigen Vertrag an der Themse.

Kane bleibt Thema beim FC Bayern - Münchner haben Ziel erreicht

Dennoch, so das Sportblatt, bleibt Harry Kane ein Thema beim FC Bayern. Angepeilt werde, dass der Stürmer im nächsten Sommer Top-Kandidat auf eine Verpflichtung sein könnte, nachdem das erste Jahr ohne Robert Lewandowski ohne einen Weltklasse-Mittelstürmer im Kader übergangsweise bestritten werden soll. Mit den Neuzugängen Sadio Mané und Mathys Tel hat Julian Nagelsmann immerhin zwei neue Alternativen im Kader zur Verfügung.

Das Ziel im Kane-Poker habe der FC Bayern erreicht, so "Sport Bild". Der 183-fache Premier-League-Torschütze wisse nun ganz genau, dass der FC Bayern große Stücke auf ihn hält und im nächsten Jahr womöglich konkretere Transferschritte einleiten könnte. Dies könne Kane in möglichen Vertragsgesprächen mit Tottenham in seine eigenen Überlegungen mit einfließen lassen.

Die Strategie des FC Bayern sei es nun, die Füße erst einmal wieder still zu halten und zu einem möglichen Kane-Transfer zu schweigen. Vorstandsboss Oliver Kahn kam dennoch nicht umhin, um gegenüber "Sport Bild" einmal mehr dessen Qualitäten hervorzuheben: "Harry Kane ist ein hervorragender Stürmer, der bei Tottenham unter Vertrag steht."