BVB tütet nächsten Millionen-Deal ein

Auf den Banden des BVB taucht ein neuer Sponsor auf

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund verkündet einen neuen Sponsoring-Deal. Erst kürzlich hatte der BVB die Partnerschaft mit dem Unternehmen GLS ausgeweitet, nun kommen neue Einnahmen hinzu.

"Workday, ein Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, wird Premium Partner von Borussia Dortmund", teilte der Revierklub in einer Pressemitteilung am Montag mit. Die Sponsoring-Vereinbarung gelte sowohl für die Herren- als auch für die Frauenmannschaften des BVB. Workday wird somit bis zum Ende der Saison 2024 offizieller "Finanz und HR Enterprise Management Cloud Partner" der Schwarz-Gelben.

Im Dortmunder Stadion wird das Unternehmen vor allem durch Bandenwerbung präsent sein. Zudem wird Workday im Printmedium des Klubs sowie auf Social Media und weiteren digitalen Kanälen Plattformen zum Werben geboten.

"Wir freuen uns, Workday als Partner zu haben, der uns mit innovativen Technologien dabei hilft, den Arbeitsalltag einfacher zu machen", begründete BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer die Vereinbarung. "Unsere BVB-Familie ist für uns von großem Wert. Durch die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie Workday, bei dem die Mitarbeiter an erster Stelle stehen, können wir unsere Mission, großartige Talente zu entwickeln, weiter vorantreiben."

BVB kassiert mit neuen Vereinbarungen ab

Für Workday, so Group Vice President für DACH Christopher Knörr, sei die Partnerschaft "ein weiterer Schritt, der uns er kontinuierliches Investment in Deutschland, aber auch unser Wachstum in Europa verdeutlicht".

Laut Angaben von "Ruhr Nachrichten" erhält Borussia Dortmund pro Jahr mehr als zwei Millionen Euro aus dem neuen Sponsoring-Deal. Durch die Vereinbarung mit dem Logistikdienstleister GLS, der fortan auch in der Bundesliga als offizieller Ärmelsponsor firmiert, kommen der Regionalzeitung weiter fünf Millionen Euro jährlich hinzu.

GLS war zuvor bereits in nationalen und internationalen Pokalwettbewerben auf den Trikots präsent gewesen. Nach dem Ende der Partnerschaft mit Opel weitete das Unternehmen sein Sponsoring aus.