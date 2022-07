DFB-Sportgericht reduziert Geldstrafe für Churlinov

AFP/SID/INA FASSBENDER

Churlinov muss nun nur noch 17.500 Euro zahlen

Strafminderung für Darko Churlinov: Der Fußballprofi in Diensten des Bundesligisten VfB Stuttgart muss für das Abbrennen eines bengalischen Feuers bei der Aufstiegsparty seines Ex-Vereins Schalke 04 nur 17.500 statt der ursprünglich angeordneten 25.000 Euro Geldstrafe zahlen.

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch.

Churlinov, in der abgelaufenen Saison von Stuttgart an Schalke ausgeliehen, hatte bei der Aufstiegsparty nach der Partie gegen den FC St. Pauli ein Bengalisches Feuer inmitten der Schalker Anhänger in seiner Hand gehalten.

Churlinov hatte gegen das ursprüngliche Urteil Einsprung eingelegt und nun einen Teilerfolg erzielt. Der Nordmazedonier hat dem Urteil zugestimmt, das somit rechtskräftig ist.