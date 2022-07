Bayern bei Sabitzer gesprächsbereit? Laimer-Zukunft offen

IMAGO/Laci Perenyi

Marcel Sabitzer wechselte vergangenen Sommer zum FC Bayern?

Der FC Bayern hat in der laufenden Transferperiode bereits fünf Neuzugänge verpflichtet, trotzdem ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Während die Münchner weiterhin Konrad Laimer von RB Leipzig locken, könnte es auf der Abgangsseite ebenfalls Bewegung geben.

Mit Mathys Tel, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui sowie Sadio Mané stehen Cheftrainer Julian Nagelsmann fünf Neuzugänge zur Verfügung. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wünscht sich der 35-Jährige aber auch noch Konrad Laimer für seine Mannschaft.

Laut "kicker" ist sich der FC Bayern bereits mit dem 25-Jährigen einig, allerdings zögert RB Leipzig bis dato mit einer Freigabe. Der amtierende Pokalsieger soll wohl "gut über 20 Millionen Euro" für den defensiven Mittelfeldspieler fordern, heißt es. Aus diesem Grund sei nicht ausgeschlossen, "dass Laimer erst 2023/24 bei Bayern anfangen kann", schreibt das Fachmagazin. Dann wäre der Österreicher ohne Ablöse zu haben.

FC Bayern bei Sabitzer wohl gesprächsbereit

"Wir sitzen im Driverseat, wenn wir Dinge machen, müssen sie nach unseren Vorstellungen laufen. Es kann auch sein, dass wir ihn behalten und so in ein letztes Vertragsjahr gehen und mal keine Ablöse bekommen", sagte Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff zuletzt bei "ServusTV" über Laimer, der vertraglich noch bis 2023 an die Sachsen gebunden ist. Ein Wechsel zum FC Bayern scheint in diesem Sommer alles andere als garantiert zu sein.

Während sich die Münchner beim Österreicher also noch in Geduld üben müssen, könnten die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch weitere Spieler ziehen lassen.

Dem "kicker" zufolge wäre der FC Bayern bei Marcel Sabitzer wohl gesprächsbereit, sollte der Mittelfeldmann mit einem Wechselwunsch an den Verein herantreten. Der 28-Jährige zählt in München zu den Gewinnern der Vorbereitung, die Konkurrenz ist an der Säbener Straße aber gewiss groß.

Verlässt Pavard den FC Bayern?

Benjamin Pavard muss sich beim FC Bayern derweil zwei neuen Mitbewerbern stellen. So hat der französische Weltmeister mit Noussair Mazraoui auf der Rechtsverteidiger-Position sowie mit Matthijs de Ligt im Abwehrzentrum weitere Kontrahenten um einen Platz in der Startelf erhalten.

Seitdem wird über einen möglichen Abschied des 26-Jährigen spekuliert - Ausgang ungewiss. Wie der "kicker" berichtet, blieb ein Gespräch über die sportliche Zukunft in München "an der Oberfläche". Heißt: Dass Pavard seinen bis 2024 datierten Vertrag erfüllen wird, ist alles andere als sicher.

Sicher ist ein Verbleib von Angreifer Joshua Zirkzee offenbar ebenfalls nicht. Eric Maxim Choupo-Moting soll hingegen beim FC Bayern bleiben, will das Sportmagazin erfahren haben.