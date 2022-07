BVB vor Stürmer-Lösung: "Wir sind am Ball"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Fehlt dem BVB mehrere Monate: Sébastien Haller

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Schocknachricht von Sébastien Haller und seiner Tumor-Diagnose verdauen müssen. Der BVB bereitet sich mittlerweile auf mehrere Szenarien vor. Geschäftsführer Carsen Cramer deutete nun eine baldige Lösung an.

Während Sébastien Haller von Borussia Dortmund alle Zeit für seine Genesung erhält, muss der Klub hinter den Kulissen eine Entscheidung treffen: Setzt der BVB auf die im Kader verfügbaren Lösungen, um den Mittelstürmer zu ersetzen oder wird ein weiterer Angreifer verpflichtet?

Auf der Pressekonferenz des BVB am Mittwoch hatte sich Sportdirektor Sebastian Kehl noch nicht festlegen wollen. Man bereite sich "auf verschiedene Szenarien vor", zusammen mit Trainer Edin Terzic und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke arbeite er "an verschiedenen Optionen und Ideen". Im Moment könne er aber noch nichts Konkretes vermelden, so der Ex-Kapitän. Das Wichtigste, so hob der BVB unisono bislang hervor, ist die Genesung des Spielers.

Watzkes Geschäftsführer-Kollege Carsten Cramer ließ im Gespräch mit "Sky" nun durchblicken, dass Sportdirektor Sebastian Kehl womöglich schon am Rande des DFB-Pokalspiels der Borussia gegen 1860 München am Freitag (20:45 Uhr) eine Lösung verkünden könnte. Kehl wird dann beim TV-Sender vor dem Mikrofon stehen.

Cramer deutet BVB-Lösung an: "Wir sind am Ball"

Doch Cramer wurde anschließend auch etwas konkreter in seinen Aussagen: "Wir sind nicht passiv und nur wartend, bis es besser wird. Wir haben das im Blick und wissen, dass wir da tätig werden müssen. Wir sind am Ball."

Kehl hatte zuvor angekündigt, obgleich der endgültige Therapieweg bei Sébastien Haller noch zu besprechen ist, dass der Ivorer "definitiv" ein paar Monate ausfallen wird. Somit ist die Hinrunde für den 28-Jährigen gelaufen, ab Mitte November begibt sich die Bundesliga in die WM-Pause.

Carsten Cramer hatte nach eigener Aussage erst kürzlich noch direkten Kontakt zum Neuzugang, der sich überaus optimistisch gezeigt habe, nach seiner Genesung für den BVB voll angreifen zu können.