Abschied vom BVB? Galatasaray buhlt wohl um Emre Can

Emre Can ist beim BVB angeblich nicht unumstritten

Inklusive Leihgebühr hat der BVB 26 Millionen Euro in die Dienste von Emre Can investiert. So richtig glücklich wurden beide Seiten miteinander bislang allerdings nicht. Kommt es im Sommer zur Trennung?

Durch die Verpflichtung von Salih Özcan hat Borussia Dortmund den Konkurrenzkampf im zentral-defensiven Mittelfeld angekurbelt. Durchaus möglich, dass Emre Can Leidtragender der neuen Situation wird, dem 28-Jährigen droht mehr denn je die Bank.

Dabei waren seine Leistungen im schwarz-gelben Trikot bisher keinesfalls schlecht, immerhin 83 Pflichtspiel-Einsätze und 16 Scorerpunkte (neun Tore, sieben Vorlagen) stehen nach zweieinhalb Jahren zu Buche.

Der erhoffte Leader in schwierigen Phasen war Can indes nur selten. Unverzichtbar machte sich der gebürtige Frankfurter unter drei verschiedenen Trainern nie. Hinzu kamen regelmäßige Verletzungen.

Unter anderem die "Bild"-Zeitung hatte daher gemunkelt, dass der Defensiv-Allrounder, dessen Vertrag noch bis 2024 gültig ist, bei einem passenden Angebot gehen dürfte.

BVB soll Anfrage von Galatasaray vorliegen

Passend zu den jüngsten Spekulationen macht nun ein Bericht die Runde, der Galatasaray Istanbul Interesse an Can nachsagt.

Laut der Zeitung "Hürriyet" würde der SüperLig-Vertreter den Sohn türkischer Eltern gerne an den Bosporus holen. Eine Anfrage soll dem BVB schon vorliegen.

Problem: Bei der Borussia streicht Can jährlich rund neun Millionen Euro ein. Ob Galatasaray das üppige Gehalt des zweikampfstarken Profis stemmen könnte, ist fraglich.

Als wahrscheinlichste Option gilt deshalb ein Leihgeschäft. So könnten die Westfalen Platz in ihrem Kader schaffen und "Gala" eine Ablösezahlung vorerst umgehen.

Wie Can einem Wechsel gegenübersteht, ist derweil nicht überliefert. Die Aussicht, nicht in der Champions League spielen zu können, dürfte dem 28-Jährigen jedoch nicht sonderlich gefallen.