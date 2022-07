Malen verspricht: "Werde mich verbessern"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Donyell Malen will beim BVB mehr Verantwortung übernehmen

Donyell Malens Debütsaison im Trikot von Borussia Dortmund verlief durchwachsen. Nun kündigte der Niederländer eine deutliche Leistungssteigerung an.

"Ich habe mir viel vorgenommen für die neue Saison. Ich möchte mich täglich verbessern und ich werde mich auch verbessern. Davon bin ich überzeugt", sagte Malen selbstbewusst zu "Sport1".

Sein erstes Jahr beim BVB sei "okay" gewesen. "Ich hatte einige gute, aber auch schlechte Momente. Ich bin insgesamt aber sehr optimistisch, dass es ein besseres Jahr wird und ich dem Team mit meinen Toren helfen kann", so Malen, der in der vergangen Saison neun Tore in 38 Pflichtspielen erzielte.

Zuversichtlich stimmt Malen vor allem die Tatsache, dass er sich mittlerweile bestens bei Borussia Dortmund eingelebt hat: "Ich bin jetzt ein Jahr hier und kenne die Leute im Umfeld mittlerweile viel besser. Ich glaube, dass jetzt viele Dinge leichter von der Hand gehen werden."

Druck wegen der hohen Ablöse von 30 Millionen Euro, die der BVB an PSV Eindhoven zahlte, verspürt Malen nicht. "Die Summe ist nun mal da. Daran kann ich nichts ändern", so der Offensivspieler, der ergänzte: "Ich versuche ruhig und cool zu bleiben. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen."

BVB stand nach Malen-Diagnose "unter Schock"

In dem Interview sprach Malen auch über die Hodentumor-Diagnose von Neuzugang Sébastien Haller. "Wir standen alle unter Schock", gestand der 23-Jährige: "Mit Seb hatten wir ein sehr gutes Gefühl. Ich kenne ihn ja noch von Ajax, wir haben oft gegeneinander gespielt. Er ist wirklich ein super Spieler."

Wichtig sei nun vor allem, dass Haller wieder gesund wird. Bis dahin müsse jeder Spieler im Kader der Dortmunder Verantwortung übernehmen. "Wir alle sind gefragt. Ich, aber auch die anderen", hob Malen hervor.

Auch nach dem Abgang von Erling Haaland nimmt Malen wohl eine wichtigere Rolle im Angriff ein. Froh über den Wechsel des Norwegers war der Niederländer aber keinesfalls. "Einer der Besten ist gegangen. Das ist nicht schön. Ich habe mir viel von ihm abschauen können", sagte er: "Wir wissen alle, wie gut er ist. Wir müssen Wege finden, ohne ihn auch erfolgreich zu sein."

"Ich weiß, wie ich de Ligt überwinden kann"

In der kommenden Bundesliga-Saison freut sich Malen vor allem auf das Duell mit Landsmann Matthijs de Ligt, der von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt ist.

"Er ist ein großartiger Spieler und ich glaube auch, dass Bayern ein guter Schritt für ihn ist", schwärmte Malen von seinem Nationalmannschaftskollegen und fügte hinzu: "Ich kenne ihn gut und weiß demnach, wie man ihn überwinden kann. Das behalte ich aber lieber für mich."