De Ligt tritt gegen Juve nach: "War weniger ich selbst"

Matthijs de Ligt war mit seiner Rolle bei Juventus nicht zufrieden

Nach drei Jahren bei Juventus Turin schloss sich Matthijs de Ligt im Sommer dem FC Bayern München an. An seine Zeit beim italienischen Topklub hat der Innenverteidiger nicht die besten Erinnerungen.

"In gewisser Weise war ich bei Juve weniger ich selbst", blickte de Ligt in einem Interview mit "ESPN" zurück.

Vor seinem Wechsel zur Alten Dame führte de Ligt seinen Ex-Klub Ajax Amsterdam bereits mit 19 Jahren als Kapitän und Anführer auf den Platz.

"Wenn du dann natürlich zu einem Team gehst, das solche Legenden in der Verteidigung und im Tor hat (Chiellini, Bonucci, Buffon, Anm. d. Red.), ist es für einen Jungen von 19 Jahren am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, so aufzutreten, wie du eigentlich könntest", erklärte de Ligt, der seinen Wechsel zu Juve als Rückschritt bezeichnete.

Völlig enttäuschend verlief de Ligts Zeit bei Juve aber nicht. Gerade von den Routiniers habe er "eine Menge gelernt und jeden Tag versucht, Dinge aufzusaugen, um ein besserer Spieler und Leader zu werden".

An den Führungsqualitäten von de Ligt waren zuletzt mehrfach Zweifel geäußert worden. "Sky"-Experte Dietmar Hamann betitelte den 22-Jährigen als "Mitläufer".

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner hinterfragte die Transferstrategie der Bayern. "Macht es Sinn, de Ligt für 70 Millionen zu holen, wenn man Niki Süle hatte und ihn vielleicht hätte behalten können?", fragte er bei "DAZN".

De Ligt haderte mit Sarri-Aus

Auch die Trennung von Maurizio Sarri im Sommer 2020 führte bei de Ligt zu Enttäuschung. "Ich entschied mich für Juve mit der Idee, offensiveren Fußball zu spielen, weil der Trainer Sarri war", so der Bayern-Neuzugang: "Er hat einen großen Ruf für das, was er bei Napoli und Chelsea getan hat, und ich dachte, ich würde einen Stil finden, der dem von Ajax ähnlicher ist."

Stattdessen musste de Ligt unter Andrea Pirlo und Massimiliano Allegri defensiver spielen. "Bei Ajax habe ich sehr viel Druck gemacht, bin Risiken eingegangen. Bei Juve war das anders", so der Niederländer, der betonte, dass das Tempo in Italien im Allgemeinen langsamer ist, sodass die Verteidiger weiter hinten bleiben können.