"Wahrheit verzerrt": Barca-Präsident attackiert Bayern-Bosse

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben den Ärger der Barca-Bosse auf sich gezogen

Mit einigen Aussagen zu den Transfers des FC Barcelona haben die Verantwortlichen des FC Bayern in den letzten Tagen im Lager der Katalanen für Verwunderung und Verärgerung gesorgt. Barca-Präsident Joan Laporta hat Julian Nagelsmann, Oliver Kahn und Co. dafür nun verbal abgewatscht.

Er habe bei den Verantwortlichen des FC Bayern nicht nur eine "gewisse Ignoranz", sondern auch "mangelnde Informationen" feststellen können, sagte Barca-Präsident Joan Laporta in der Nacht zu Freitag auf einer Pressekonferenz in New York. In ihren Statements zum FC Barcelona hätten die Münchner zum Teil "die Wahrheit verzerrt", kritisierte er die Aussagen der Bayern-Bosse.

Besonders Julian Nagelsmann zog den Ärger der Katalanen in den letzten Tagen auf sich, als der Trainer der Münchner offen infragestellte, wie sich der finanziell angeschlagene FC Barcelona die ganzen neuen Spieler überhaupt leisten kann. "Es ist der einzige Klub in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt", sagte Nagelsmann während der US-Tour des Rekordmeisters.

FC Bayern "soll sich um sich selbst kümmern"

Laporta bekräftigte nun, dass sich der FC Barcelona vor einem Jahr in einer finanziell äußerst kritischen Situation befand. "Aber wir sind ein 122 Jahre alter Klub, der sehr wichtige Assets hat. Sie [die Bayern-Bosse] waren sich nicht bewusst, welche Stärke und welchen Support dieser Klub hat", warf er den Bayern-Verantwortlichen mit Blick auf deren Aussagen zu Barca Halbwissen vor.

Geht es nach dem Barca-Präsidenten, sollten sich die Mitarbeiter des FC Bayern künftig aus den Angelegenheiten anderer Vereine raushalten. Er mische sich nicht die Belange anderer Klubs ein, "also würde ich sie bitten, dies auch nicht zu tun und sich nicht mit uns anzulegen. Sie sollen sich um sich selbst kümmern", schickte Laporta eine klare Ansage nach München.