Enthüllt: Diese Transfers plant der FC Bayern noch

IMAGO

Die Transfer-Planungen beim FC Bayern sind noch nicht abgeschlossen

In diesem Sommer hat der FC Bayern bislang eine regelrechte Transfer-Offensive hingelegt und sich in allen Mannschaftsteilen mit Top-Spielern verstärkt. Noch sind die Planungen beim Rekordmeister nicht abgeschlossen, zumindest ein direkter Ersatz für den abgewanderten Robert Lewandowski soll aber nicht mehr kommen.

Wie der "Bild"-Journalist Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, habe man sich an der Isar darauf verständigt, keinen Mittelstürmer mehr zu verpflichten. Die Klub-Oberen wollen demnach mit Variabilität in die Saison gehen und hätten sich mit dem Gedanken an Serge Gnabry und Sadio Mané als mögliche Neuner angefreundet.

Aus diesem Grund verwies Falk entsprechende Gerüchte um mögliche Verstärkungen für den Angriff am Beispiel von Raúl de Tomás von Espanyol Barcelona ins Reich der Fabeln.

Auch in der Abwehr gibt es beim amtierenden deutschen Meister angeblich keinen Bedarf mehr. Zuletzt galt zumindest noch die Linksverteidigerposition als mögliche Stelle zum Nachjustieren.

Die Verpflichtung von Adam Aznou ist laut Falk aber ein klares Zeichen, dass die Bayern endgültig Abstand von David Raum und dergleichen genommen haben. Der Barca-Youngster, der zum Nulltarif kam, soll vielmehr in den nächsten Jahren intern zum Backup für Alphonso Davies aufsteigen.

Beim letzten noch fehlenden Puzzlestück in der Mannschaft von Julian Nagelsmann handele es sich um Konrad Laimer, den die Münchner noch von RB Leipzig loseisen wollen. Fest stehe allerdings, dass die Bayern-Bosse die aufgerufenen 30 Millionen Euro für den Achter nicht bezahlen werden, berichtete der Journalist.

Pavard ein Wechselkandidat beim FC Bayern - Geht Sabitzer?

In der bayrischen Landeshauptstadt herrsche die Auffassung, dass sich Leipzig im Poker um die Ablöse bewegen müsse, die Zeit spiele schließlich für die Bayern, die Laimer ansonsten im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten würden.

Sollte der Österreich schon in diesem Sommer zum Champions-League-Sieger von 2020 wechseln, würde das allerdings die Position von Marcel Sabitzer gefährden. Sabitzer galt bislang als einer der Gewinner der Vorbereitung, bei einem erfolgreichen Laimer-Deal wäre er aber erneut ein Verkaufskandidat.

Auf der Abgabenseite könnte sich auch sonst noch einiges tun. Rechtsverteidiger Benjamin Pavard soll mit einem Wechsel liebäugeln. Gerade der FC Chelsea sei hier eine Option.

Ein zeitnaher Abschied ist jedoch unwahrscheinlich. Pavard werde beim FC Bayern noch gebraucht - zumindest bis Neuzugang Noussair Mazraoui eingespielt sei.

Angreifer Joshua Zirkzee ist ebenfalls weiter ein Kandidat für einen Wechsel. Es gebe loses Interesse aus der Premier League, heißt es. Berichte über ein konkretes Angebot des FC Burnley wies Falk jedoch zurück.