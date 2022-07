Bleibt der FC Bayern auf Transfer-Flop Sarr sitzen?

IMAGO/Ulrich Wagner

Bouna Sarr (l.) hat beim FC Bayern keine Perspektive mehr

Knapp 60 Millionen Euro beträgt derzeit das Transfer-Minus beim FC Bayern. Umso verständlicher, dass die Verantwortlichen bis zum Deadline Day noch einige Spieler zu Geld machen wollen. Einer dieser Streichkandidaten ist Bouna Sarr, für den sich bislang jedoch weit und breit kein Abnehmer auftut.

Immerhin zehn Profis hat der FC Bayern in diesem Sommer schon abgegeben, darunter mit Robert Lewandowski und Niklas Süle auch zwei Leistungsträger.

Erfreulich aus Münchner Sicht ist die Tatsache, dass die viel gescholtene zweite Reihe des Teams ein neues Gesicht erhalten hat. Nahezu chancenlose Dauerreservisten wie Marc Roca und Omar Richards wurden für ordentliche Ablösen ins Ausland verkauft.

Fertig sind die Umbauarbeiten im Kader des Rekordmeisters allerdings noch nicht. Drei bis vier Akteure sollen noch gehen - allen voran Abwehr-Flop Bouna Sarr.

FC Bayern wartet (bisher) vergeblich auf Angebote für Sarr

Bis heute rätseln viel Bayern-Fans über die Beweggründe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der den Senegalesen 2020 für acht Millionen Euro aus Marseille losgeeist hatte. Sonderlich auffällig war der Rechtsverteidiger zuvor nicht gewesen, allenfalls solide.

So kam es, wie es kommen musste: Sarr konnte an der Säbener Straße zu keiner Zeit nachweisen, das nötige Rüstzeug für einen internationalen Top-Klub mitzubringen. Phasenweise schaffte er es nicht einmal in den jeweiligen Spieltags-Kader.

In der internen Hierarchie für den Platz hinten rechts ist der Routinier mittlerweile auf Position vier (!) abgerutscht, hinter Benjamin Pavard, Neuzugang Noussair Mazraoui und Nachwuchs-Hoffnung Josip Stanisic.

Längst wurde Sarr mitgeteilt, dass er den Verein verlassen kann bzw. soll. Problem: In der Gerüchteküche ist es um den gebürtigen Franzosen bemerkenswert still.

In der Winterpause hatten noch mehrere Klubs aus der Ligue 1 vorgefühlt, aktuell scheint das Interesse jedoch abgeflaut zu sein.

Durchaus möglich also, dass der FC Bayern auf Sarr, dessen Vertrag noch bis 2024 gültig ist, sitzen bleibt.