Medien: Edin Dzeko sagt dem BVB ab

Edin Dzeko will nicht zum BVB wechseln

Ob der BVB Ersatz für den mehrere Monate fehlenden Sébastien Haller verpflichten wird, ließen die Verantwortlichen der Dortmunder vor Bekanntwerden der langen Ausfallzeit des Stürmers noch offen. Italienische Medien berichten nun allerdings, dass sich die Schwarz-Gelben längst nach einer Alternative umgesehen haben und in diesem Zuge bei Ex-Bundesligastürmer Edin Dzeko vorstellig geworden sind.

Wie das italienische Portal "calciomercato" am Freitag berichtet, hat der BVB vor wenigen Tagen einen Versuch unternommen, Edin Dzeko von Inter Mailand von einer Rückkehr in die Bundesliga zu überzeugen.

Die Dortmunder seien an den Ex-Wolfsburger herangetreten, hätten sich allerdings eine Absage eingehandelt, heißt es. Dzeko wolle seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen, erklärte "calciomercato" das Nein des Bosniers.

Der mittlerweile 35-jährige Dzeko kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg. Von 2007 bis Anfang 2011 schnürte er die Schuhe für die Niedersachen und machte sich im Wölfe-Trikot mit 66 Toren in 111 Ligaspielen für die internationale Konkurrenz interessant. Manchester City griff anschließend zu und nahm den Stürmer unter Vertrag.

Seit 2015 kickt der 124-fache Nationalspieler in der Serie A. Nach sechs Jahren bei der AS Rom wechselte Dzeko im vergangenen Sommer schließlich zu Inter Mailand, wo er auf Anhieb eine tragende Rolle spielte (13 Tore in 36 Spielen) und Vize-Meister wurde. Obwohl ihm der Klub nun mit Romelu Lukaku schlagkräftige Prominenz vor die Nase setzte, will Dzeko sein Glück weiterhin bei den Nerazzurri versuchen.

Die Suche des BVB nach einem neuen Stürmer geht somit weiter. An Kandidaten mangelt es nicht, wenn man den Berichten der letzten Tage Glauben schenken kann. Neben Dzeko wurden unter anderem auch Mauro Icardi, Krzysztof Piatek, Jhon Córdoba, Andrea Belotti, Edinson Cavani und Arkadiusz Milik als mögliche Haller-Vertreter genannt.