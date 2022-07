Bericht: Zirkzee plant Abgang vom FC Bayern

IMAGO

Joshua Zirkzee will den FC Bayern angeblich verlassen

Mit Mathys Tel hat der FC Bayern einen talentierten Angreifer verpflichtet. Joshua Zirkzee könnte den Verein hingegen verlassen. Offenbar sieht der Niederländer beim Rekordmeister keine echte sportliche Perspektive für sich.

Wie "Sport1" berichtet, will Zirkzee dem FC Bayern den Rücken kehren. Bereits in der vergangenen Saison war der 21-Jährige an den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht verliehen, konnte dabei mit äußerst ansprechenden Leistungen Eigenwerbung betreiben. Dem TV-Sender zufolge möchte der Mittelstürmer nun erneut weg.

Ajax Amsterdam soll sich mit Zirkzee beschäftigen, darüber hinaus befindet sich der Torjäger wohl ebenfalls im Blickfeld von Vereinen aus England und Italien. Konkrete Namen nennt "Sport1" dabei nicht. Jedoch könnte Zirkzee anscheinend auch in der Bundesliga bleiben. Eine heiße Spur gibt es offenbar noch nicht.

In der abgelaufenen Saison konnte der Niederländer 18 Tore für den RSC Anderlecht erzielen. Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2023 datiert. Folgerichtig könnte der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer letztmals einen größeren Betrag für den Youngster einnehmen.

FC Bayern holt Tel für den Angriff

Die Münchner hatten erst kürzlich das 17 Jahre alte Sturm-Juwel Mathys Tel auf dem Transfermarkt verpflichtet. Die Ankunft des Franzosen habe Zirkzees in seinem Wechselwunsch "bestärkt", berichtet "Sport1". Cheftrainer Julian Nagelsmann soll beim FC Bayern in der Offensive generell "überwiegend mit anderen Spielern" planen.

Somit könnte Zirkzee die Münchner in diesem Sommer endgültig verlassen. Der Angreifer war 2017 aus dem Feyenoord-Nachwuchs an die Säbener Straße gewechselt. Seitdem kam Zirkzee überwiegend in den Nachwuchsteams zum Einsatz. Für die Bayern-Profis durfte der Rechtsfuß in 17 Pflichtspielen ran. Ob noch weitere Auftritte hinzukommen werden, ist ungewiss.