Abschied vom FC Bayern? Pavard wohl bei Topklubs angeboten

IMAGO/Ulrich Wagner

Könnte den FC Bayern noch verlassen: Benjamin Pavard

Die Spekulationen um Benjamin Pavard vom FC Bayern reißen nicht ab. Der Verteidiger gilt in München als Abgangskandidat. Angeblich wurde der Franzose sogar schon bei Topklubs angeboten.

Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen, in den kommenden Wochen könnte der Fußball-Bundesligist nun noch einige Verkäufe tätigen. Bezüglich Benjamin Pavard halten sich derzeit viele Gerüchte. Schließlich ist die sportliche Situation für den 26-Jährigen schwierig.

Denn eigentlich hatte sich Pavard Hoffnung auf einen Platz in der Innenverteidigung gemacht. Das Problem: Auf dieser Position ist Neuzugang Matthijs de Ligt fest eingeplant. Und auch auf der rechten Abwehrseite muss sich der Weltmeister von 2018 mit Noussair Mazraoui einem zusätzlichen Konkurrenten stellen.

Somit scheint ein Abgang Pavards möglich zu sein. Laut "Sport1" wurde der Verteidiger erst kürzlich Manchester United und dem FC Chelsea angeboten. Beim englischen Rekordmeister sei der ehemalige Stuttgarter "im Moment kein Thema", heißt es. Chelsea halte Pavard hingegen "für eine interessante Option".

Am Freitag hatte "Bild", berichtet, dass sich der Franzose einen Wechsel zu den Londonern wohl durchaus vorstellen kann. Allerdings soll Wesley Fofana von Leicester City der Favorit auf die offene Stelle in der Innenverteidigung sein.

FC Bayern bringt Pavard wohl bei anderen Klubs ins Gespräch

"Sport1" zufolge habe der FC Bayern Pavard "im Juni aktiv bei anderen Klubs ins Gespräch" gebracht. Unter diesen Vereinen soll sich Atlético Madrid befunden haben. Der spanische Erstligist lehnte aber offenbar "dankend ab".

Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann betonte während der USA-Reise, dass er "glücklich wäre", sollte Pavard über den Sommer hinaus an der Säbener Straße bleiben. "Wir werden sehen, was passiert", sagte der 35-Jährige. Der Abwehrspieler ist noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden.