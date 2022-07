"WE BELIEVE!": England bereit für die Fußball-Erlösung

IMAGO/LUDVIG THUNMAN

England will bei der Frauen-EM Geschichte schreiben

56 years of hurt: England fühlt sich bereit für seine Fußball-Erlösung.

Noch einmal "Sweet Caroline" singen, tanzen, mit fast 90.000 Fans ausrasten. Tatsächlich diese Trophäe durch Wembley tragen, endlich, unendlich lange 56 Jahre nach dem WM-Triumph der Männer an gleicher Stelle.

England fühlt sich vor dem Frauen-EM-Finale bereit für seine große Fußball-Erlösung - doch es stehen noch die Deutschen im Weg.

"Wir zollen ihnen den größten Respekt", sagte Mittelfeldspielerin Jill Scott vor dem Endspiel-Spektakel am Sonntag (18:00 Uhr), "aber wir müssen uns auf uns konzentrieren." Schließlich sei sie Teil eines Teams mit geradezu außerirdischer Qualität: "Wie einige gespielt haben, war nicht von dieser Welt." Die Daily Mail titelte am Samstag: "WE BELIEVE" - Wir glauben daran!

Welche Begeisterung die Engländerinnen im Lande ausgelöst haben, wurde ihnen in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich vor Augen geführt. Georgia Stanway, die künftig in Deutschland beim FC Bayern spielt, berichtete von regelmäßigen Anrufen aus dem Männerteam: "Sie wollten nur kurz viel Glück wünschen - und, ähm, ob ich vielleicht noch ein Ticket hätte? Sorry, Jungs, wir sind ausverkauft!"

England vertraut auf eigene Stärken

Die Lionesses vertrauen auf ihre Stärke, bleiben cool. In ihrem Teamhotel bauen sie Legofiguren, veranstalten Darts-Turniere oder spielen Verstecken. "Es tut gut, entspannt zu bleiben", sagte Lauren Hemp mit breitem Grinsen.

Auf eine Wiederholung der Männer-Finalpleite in Wembley aus dem Vorjahr hat nun wirklich niemand Lust.

"Hoffentlich wird unser Endspiel viel besser als ihres", sagte Trainerin Sarina Wiegman mit einem Augenzwinkern. Diese Aussage ließe sich über das Sportliche hinaus interpretieren: Das Spiel damals wurde von Chaos und Gewalt am Einlass überschattet. Diesmal, beteuerten die Veranstalter, sei gewährleistet, dass jeder Besucher "ein sicheres und unvergessliches Erlebnis hat".

Unvergesslich wäre ein Triumph selbstverständlich aus englischer Sicht, für die Frauen wäre es der erste Titel, und, da sind sich frühere Nationalspielerinnen sicher, der Beginn einer fünfjährigen Dominanz im Weltfußball. Sarina Wiegman denkt in noch größeren Abschnitten auf dem Zeitstrahl: Erst nach 15 Jahren lasse sich ein solcher Sieg so richtig realisieren.

England will Deja-vu gegen Deutschland vermeiden

Dafür gilt es ein Deja-vu zu vermeiden. Das letzte EM-Endspiel 2009 endete in einem Debakel - 2:6 hieß es am Ende gegen den Rekordchampion: Deutschland.

Auch das letzte Duell beider Teams in Wembley endete bitter für die Lionesses, ein Treffer von Klara Bühl besiegelte in der 90. Minute die 1:2-Niederlage. Dennoch gehen die Engländerinnen nach ihren teils furiosen Vorstellungen im Turnierverlauf als leichter Favorit ins Endspiel.

Unter Wiegman hat die Mannschaft um Starstürmerin Ellen White einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, die Niederländerin könnte als erste Trainerin mit zwei verschiedenen Nationen Europameisterin werden.

"Wir können gar nicht genug von ihr schwärmen. Sie hat eine großartige Umgebung und Kultur in das Team gebracht", sagte Beth Mead, die mit Alexandra Popp (beide sechs Treffer) die Torjägerinnenliste anführt. Dank Wiegman gebe es "immer einen Plan B, C oder gar D".

Dazu kommt der Heimvorteil mit der atemberaubenden Kulisse - die Zeichen auf ein Ende der titellosen Zeit könnten besser kaum stehen. They believe.