"Mané macht Lewandowski vergessen"

Sadio Mané erzielte einen Treffer für den FC Bayern

In einem spektakulären Supercup setzte sich der FC Bayern mit 5:3 gegen RB Leipzig durch. In den Medien wird auch ein Spieler thematisiert, der gar nicht mehr für die Münchner spielt: Robert Lewandowski. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland

kicker: "Der FC Bayern München hat sich im torreichsten Spiel der Supercup-Wettbewerbsgeschichte zum Sieger gekrönt. Beim 5:3, bei dem sich RB Leipzig tapfer nochmals zurückgekämpft hatte, begeisterte vor allem der zweite Durchgang."

Bild: "Staunen über Mané & Sané. Während Sadio Mané mit seinem siebten Ballkontakt das 2:0 erzielt, kriegt Leroy Sané eine ordentliche Ansage. Nach einer schlechten Vorbereitung setzt Julian Nagelsmann ein Zeichen und lässt den Nationalspieler draußen."

RTL: "Bayern lässt die Muckis spielen und holt den ersten Titel."

ntv: "FC Bayern brilliert und taumelt im Acht-Tore-Kracher. Schon zur Halbzeit scheint das Spiel entschieden, der neue Superstar Sadio Mané fügt sich erfolgreich ein. Spannung kommt erst ganz spät auf."

Mehr dazu: Noten zum Supercup

Süddeutsche: "Es riecht nach einer Fortsetzung der Tyrannei. Nach dem Abschied von Robert Lewandowski deutet sich gegen Leipzig kein Sturmproblem an."

FAZ: "FC Bayern kann es auch ohne Lewandowski."

Spiegel: "Unfassbar. Im torreichsten Supercup der Geschichte präsentiert sich der FC Bayern erst wunderbar, dann verwundbar. Jamal Musiala zeigte eine Leistung, nach der sein Trainer ihn zur 'Weltklasse' erhob - ohne übertreiben zu müssen."

England

Daily Mail: "Ex-Liverpool-Star Sadio Mané trifft bei seinem Pflichtspieldebüt. Die Bayern wollten unbedingt beweisen, dass sie trotz des Abgangs von Top-Stürmer Robert Lewandowski zu Barcelona eine ernsthafte Bedrohung im Angriff bleiben, und darauf mussten sie nicht lange warten."

Mirror: "Sadio Mané hat am Samstag das getan, was er am besten kann: ein Tor für ein Team in Rot zu schießen - außer dass es nicht für Liverpool war. Das Tor war typisch Mané, denn er stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

Spanien

Sport: "Mit diesem Sieg holen die Bayern ihren ersten Post-Lewandowski-Titel der Saison."

AS: "Die Bayern gewinnen mit 5:3. Auch nach dem Abgang von Lewandowski mangelt es nicht an Toren."

Marca: "Bayern setzt seine Regentschaft fort und ist Superpokalsieger mit Mané."

Mundo Deportivo: "Ein bipolarer FC Bayern mit einem guten Mané reckt den Supercup in die Höhe."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Mané hat Spaß im Tor-Duell der Bayern. 5:3 gegen Leipzig und den Supercup an der Pinnwand."

Tuttosport: "Deutsche Supercup-Show. Mané traf sofort und macht Lewandowski vergessen."

Frankreich

L'Équipe: "Bayern spektakulärer Sieger im Supercup gegen Leipzig."

Österreich

Kronen Zeitung: "Verrückte Tor-Show! Bayern gewinnt den Supercup"

Laola1: "Der Supercup-Rekordsieger gewinnt gegen RB Leipzig mit 5:3 (3:0) und verbucht somit einen perfekten Start in die Pflichtspiel-Saison."