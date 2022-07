BVB-Schock: Süle verpasst Bundesliga-Auftakt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Niklas Süle zog sich eine Muskelverletzung zu

Hiobsbotschaften für Borussia Dortmund: Laut "Sky" muss der BVB beim Bundesligaauftakt gegen Bayer Leverkusen auf Neuzugang Niklas Süle verzichten.

Dem TV-Sender zufolge zog sich der Neuzugang beim 3:0-Sieg gegen 1860 München in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Muskelverletzung zu und fällt zunächst aus.

Wie lange der BVB ohne Süle auskommen muss, ist demnach noch unklar. Das Duell gegen Bayer Leverkusen am Samstag werde der Nationalspieler aber definitiv verpassen.

Beim 3:0 gegen 1860 München stand Süle neben Nico Schlotterbeck in der Startelf der Dortmunder. In der Halbzeitpause blieb der Ex-Bayern-Profi in der Kabine und wurde durch Mats Hummels ersetzt.

Laut BVB-Trainer Edin Terzic hat Süle "ein bisschen was im vorderen Oberschenkel gespürt. Und das ist halt der Luxus, den wir haben, dass wir kein Risiko mehr eingehen müssen, sondern mit Mats Hummels qualitativ ohne Verluste jemanden einwechseln können."

Terzic mit Sonderlob für Hummels

Sollte Süle tatsächlich ausfallen, ist Hummels wohl der erste Kandidat für die Startelf. Von Terzic erhielt der Routinier nach seiner Einwechslung im Pokal schon ein Sonderlob.

"Er ist in der zweiten Halbzeit reingekommen und hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Er war sofort da, sehr präsent, sehr zweikampfstark, sehr klar im Passspiel. So stellen wir uns das vor", sagte Terzic.

Süle war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. "Er soll der Mannschaft natürlich auch defensiv die Stabilität verleihen, die wir uns wünschen", sagte Sportchef Sebastian Kehl zuletzt über die Neuverpflichtung: "Wir haben in der letzten Saison das ein oder andere Gegentor zu viel kassiert, dafür ist er jetzt auch verantwortlich."

Mit Nico Schlotterbeck hat der BVB zudem einen weiteren Abwehrspieler für das Zentrum verpflichtet. Für den Nationalspieler überwies der Revierklub 20 Millionen Euro an den SC Freiburg.