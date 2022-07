Sandhausen spaziert in die nächste Runde

IMAGO/Stephanie Zerbe/ Eibner-Pressefo

Sandhausen steht in der nächsten Runde

Der SV Sandhausen hat sein erstes Hindernis im DFB-Pokal kompromisslos aus dem Weg geräumt.

Der Zweitligist gewann beim niedersächsischen Regionalligisten BSV Rehden am Sonntag ohne Mühe mit 4:0 (3:0). Im Vorjahr war der SVS noch in der ersten Runde mit 0:4 an RB Leipzig gescheitert, Rehden hingegen war in dieser Saison erstmals seit 2014/15 dabei.

Janik Bachmann (23./45.), einmal mit Hilfe des Innenpfostens, und Ahmed Kutucu (32.) im Nachsetzen nach seinem eigenen Fernschuss nahmen Rehden schon in der ersten Halbzeit die Hoffnung auf eine Überraschung.

Alexander Schirow (51.) legte vor 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen den überforderten Viertligisten nach.