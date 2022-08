Watzke: Hatte persönlichen Kontakt nach Lewys Bayern-Aus

imago sportfotodienst

Ein Bild aus gemeinsamen Zeiten beim BVB: Lewandowski (li.) und Watzke (re.)

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat verraten, dass er Robert Lewandowski nach dessen Abschied vom FC Bayern kontaktiert hat. Der gegenseitige Respekt ist auch Jahre nach Lewandowskis Zeit bei Borussia Dortmund noch vorhanden.

Nach weit mehr als einem Jahrzehnt in der Fußball-Bundesliga wechselte Robert Lewandowski nach Spanien zum FC Barcelona. Der Abschied des Weltfußballers, der zwischen 2010 und 2014 für Borussia Dortmund und danach für den FC Bayern die Fußballschuhe schnürte, ging auch an BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht spurlos vorbei. Der 63-Jährige kontaktierte den Stürmer sogar nach dessen Abschied aus München.

"Bei Robert Lewandowski habe ich mich [...] persönlich bedankt, weil er die Bundesliga in den vergangenen zwölf Jahren sehr, sehr gut repräsentiert hat", verriet Watzke im "kicker" und fügte an: "Er hat sich ebenfalls bedankt für die Zeit in Deutschland. Und für die in Dortmund, wo er sehr viel gelernt habe."

Der Wechsel von Lewandowski und auch der Abschied des ehemaligen BVB-Angreifers Erling Haaland sei "eine Herausforderung, der sich die Liga stellen muss", so Watzke weiter. "Aber die Bundesliga hat gut existiert, als beide noch nicht da waren, und sie wird auch weiter eine gute Figur abgeben."

Ob es 2022/23 einen engeren Titelkampf geben wird, vermochte Watzke nicht zu sagen, wehrte sich aber gegen die Annahme, dass es in den letzten Jahren keine spannenden Duelle gab.

"Wir wissen ja alle, dass Borussia Dortmund während der Saison 2019/20 die Tabelle lange angeführt hat. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag, die Bayern waren mit zwei Punkten vorn", betonte der 63-Jährige.

BVB, Leipzig und Leverkusen gemeinsam gegen den FC Bayern?

Außerdem: "Wenn man ehrlich ist, dann wollen die Leute doch nicht in erster Linie einen neuen Titelkampf, sondern einen neuen Meister." Das sei jedoch nur gegen die Bayern durchzusetzen. "Am Ende des Tages entscheiden sie das selbst. Und sie werden sich mit allen Füßen dagegen wehren", vermutete der BVB-Verantwortliche.

"Irgendwann" in der Zukunft wird es laut Watzke wieder passieren, dass aus der Favoritenrolle des FC Bayern einmal nicht der Titel herausspringt. Das müsse aber nicht zwangsläufig schon 2022/23 sein.

Vom "kicker" zudem gefragt, ob sich BVB, RB Leipzig und Bayer Leverkusen nicht in einer konzertierten Aktion gemeinsam einschwören sollten, um die Münchner zu attackieren, antwortete Watzke: "Wie soll das denn gehen? Nein, nein! Jeder ist für sich selbst zuständig. Du kannst doch kein Kartell gegen den FC Bayern bilden. Das würde keinen Sinn ergeben."