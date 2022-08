Bayern-Legende gesteht geheime Liebe für den BVB

IMAGO/Ulrich Wagner

Idol des FC Bayern, Liebhaber des BVB: Klaus Augenthaler

In den Geschichtsbüchern der Bundesliga hat Klaus Augenthaler als Legende des FC Bayern einen festen Platz. Insgeheim hatte der langjährige Münchner jedoch ein Faible für den BVB, wie er nun zugab. Der Grund: Ex-Nationalspieler Siggi Held.

Am kommenden Sonntag gibt's bei Borussia Dortmund Grund zum Feiern: Klub-Idol Sigfried "Siggi" Held feiert dann seinen 80. Geburtstag. Der frühere Mittelstürmer hatte die Schwarz-Gelben in den 60er und 70er Jahren entscheidend geprägt. Bis heute engagiert er sich in seinem Herzensverein als Fanbeauftragter.

Anlässlich seines bevorstehenden Ehrentages wurde dem Ex-Profi nun eine komplette Kolumne im "kicker" gewidmet - geschrieben von Bayern-Legende Klaus Augenthaler.

"Siggi Held war der Grund, warum ich als gebürtiger Niederbayer Fan von Borussia Dortmund wurde. Mit meinem Nachbarn habe ich fast jeden Nachmittag gekickt. Er spielte Lothar Emmerich, ich Siggi Held, dessen Frisur auch ich hatte. Siggi und Lothar lauteten unsere Spitznamen", verriet der 64-Jährige.

"Meine Leidenschaft für den BVB habe ich damals verheimlicht"

An Helds einzigartigen Stil kann sich Augenthaler bis heute bestens erinnern. "Wie Siggi lief auch ich in der Jugend als Stürmer auf. Mich faszinierten seine kleinen, kurzen Schritte, die Beweglichkeit. Leider habe ich das nie so gut hinbekommen wie er und war eher der Grobmotoriker", gestand der Weltmeister von 1990.

Offen zeigen konnte er seine Bewunderung für die Borussia indes nicht.

"Meine Leidenschaft für den BVB habe ich damals verheimlicht, aber mitgefiebert. Zum Beispiel, als Siggi Held seine Mannschaft gegen den favorisierten FC Liverpool im Endspiel um den Europapokal der Pokalsieger mit 1:0 in Führung brachte und die Dortmunder mit dem 2:1 erstmals einen Europapokal nach Deutschland holten", verriet Augenthaler, der mittlerweile als Klubrepräsentant für den FC Bayern tätig ist.